(Pocket-lint) - OnePlus zou op het punt kunnen staan om zijn Nord line-up sterk uit te breiden - in het proces uit te breiden naar andere productcategorieën.

Een prominente online leaker heeft gesuggereerd dat de Chinese firma binnenkort een OnePlus Nord 3 telefoon zal aankondigen, terwijl de langgeroemde OnePlus Nord Watch ook klaar zou kunnen zijn voor een aankondiging.

Daarnaast is er een Nord Band aangekondigd, evenals een nieuw paar Nord Buds. En tot slot zou een Nord-branded slimme meetschaal zich bij de familie voegen, naast andere slimme producten die je normaal misschien niet associeert met het goedkopere submerk.

De lijst met apparaten werd gepost door Mukul Sharma (@stufflistings) op zijn Twitter-account. Hij is nog niet ingegaan op releaseschema's of waar de informatie vandaan kan komen.

Nord 3

Nord Watch

Nord Band

Nieuwe Nord Buds

Nord slimme meetschaal (ben niet zeker van de naam)

en meer Nord-branded AIoT producten op komst. - Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2022

We hebben al meerdere keren gehoord over de Nord Watch, waarbij de geruchten begin 2022 begonnen. De OnePlus Nord 3 is ook al vele maanden onderwerp van speculatie. Het is eerder getipt om te komen met 150W opladen, bijvoorbeeld.

De andere productlekken zijn echter vrij nieuw - OnePlus heeft zijn eerste Nord Buds immers pas in mei uitgebracht (geen woordspeling bedoeld).

Met weinig anders om verder te gaan voor nu, zullen we onze ogen en oren op de grond houden en u laten weten wanneer we meer zien en horen.

Geschreven door Rik Henderson.