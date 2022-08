OnePlus baas teases fabrikant eerste opvouwbare

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus mede-oprichter en CEO, Pete Lau, heeft een paar foto's vrijgegeven die hinten naar de eerste opvouwbare telefoon van de fabrikant.

Volgens de eerste geruchten in april van dit jaar, zou de OnePlus opvouwbare telefoon kunnen eindigen als een rebadged Oppo Find N. Echter, gezien Lau twee foto's van een nieuw ogend scharniersysteem heeft gepost, zou het zelfs iets meer kunnen zijn dan dat.

Wat denk je dat dit is? pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX- Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Dat gezegd hebbende, was de OnePlus-baas sowieso betrokken bij het ontwerp van de Find N voor zusterbedrijf Oppo. Misschien werkt hij ook aan de Oppo Find N 2 en zou dat het onderwerp van zijn tweet kunnen zijn. Hoe dan ook, het lijkt erop dat we vrij snel een opvouwbaar toestel zullen krijgen.

Opvouwbare toestellen zijn op dit moment helemaal in, met de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 die vorige week werden aangekondigd. De Xiaomi Mix Fold 2 werd onlangs ook officieel gemaakt.

Het heeft even geduurd voordat consumenten net zo enthousiast werden als de fabrikanten over de verschillende vormfactoren, maar ze lijken nu aan te slaan.

OnePlus zal zeker niet achter willen blijven en met de technologie die al gevormd is voor zijn stalgenoot Oppo, is het heel logisch en goed getimed dat de Chinese firma ook aan boord springt.

Geschreven door Rik Henderson.