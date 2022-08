Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft tijdens een evenement in New York de OnePlus 10T aangekondigd, die de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset biedt, gekoppeld aan 150W opladen en behoorlijk veel waar voor je geld.

Het bedrijf kondigde tijdens het evenement ook OxygenOS 13 aan, waarvan de software later dit jaar zal worden uitgebracht.

Hier is alles wat je moet weten over de OxygenOS 13-software, inclusief naar welke apparaten het komt en welke functies het met zich meebrengt.

OnePlus heeft nog geen definitief tijdschema gegeven voor wanneer we de OxygenOS 13-software kunnen verwachten.

Er wordt gezegd dat het "binnenkort" op de OnePlus 10 Pro zal aankomen. OnePlus heeft vervolgens gezegd dat het "later dit jaar" naar de OnePlus 10T zal komen. Er wordt dus aangenomen dat het voor het einde van 2022 arriveert, hoewel sommige apparaten het misschien pas in 2023 krijgen.

OxygenOS 13 komt naar de volgende OnePlus toestellen:

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

OxygenOS is naar verluidt ontworpen met wat het bedrijf een "Aquamorphic Design" noemt, en biedt een vloeiend en veelzijdig uiterlijk met minimalistische pictogrammen en animaties.

Met de software worden een aantal functies geïntroduceerd. Hier is een overzicht van de functies die naar OxygenOS 13 komen en wat ze betekenen.

OxygenOS 13 zal een breder scala aan Always On Displays (AOD's) brengen, die een groter scala aan aanpassingen bieden zodat je meer opties hebt om te beslissen wat je op je scherm wilt hebben zonder dat je je toestel hoeft aan te zetten en te ontgrendelen.

OnePlus is een samenwerking aangegaan met Spotify, zodat je met een paar tikjes op play kunt klikken voor je afspeellijst voor woon-werkverkeer of je favoriete soundtrack voor 's ochtends. Er is ook een slimme weergave die de titel van het nummer, de artiest en het album direct op het scherm weergeeft.

Daarnaast is er een Canvas AOD waarmee je "de omtrek van een gefotografeerd portret kunt tekenen met verschillende streken", terwijl Bitmoji AOD "een levendige grafische versie van jezelf en je gedrag in het echte leven weergeeft, die real-world en real-life situaties weerspiegelt".

Ondertussen toont Insights AOD een lint dat de tijd meet die je besteedt aan het ontgrendelen van je telefoon.

De Zen-modus is behouden in OxygenOS 13 en moedigt je aan om pauzes te nemen. Met de aanpasbare functie kun je een specifieke hoeveelheid tijd instellen dat je niet wordt gestoord door meldingen, witte ruis en andere afleidingen. Je kunt ook specifieke thema's en geluiden instellen die daarbij passen.

Smart Launcher maakt mappen en hun inhoud groter op uw startscherm, zodat u er gemakkelijker bij kunt. Je kunt op applicaties in een map tikken en deze openen, zonder dat je de map zelf hoeft te openen.

Je kunt ook widgets toevoegen voor je favoriete applicaties, zodat je er vanaf je startscherm gebruik van kunt maken.

De Sidebar Toolbox is een praktische functie die eenvoudig toegang biedt tot alle apps. Je kunt ook aanpassen welke apps worden weergegeven, zodat je het voor jou kunt laten werken.

De HyperBoost Gaming Engine is ontworpen voor een soepelere en stabielere game-ervaring bij het spelen van ondersteunde titels.

Deze functie voert aanpassingen uit om de gamingprestaties te verbeteren, zoals het verminderen van framerate-schommelingen en het verbeteren van de touchresponssnelheid van een apparaat.

OxygenOS 13 brengt ondersteuning voor Spatial Audio, waarmee je de richting van het geluid in verschillende applicaties kunt aanpassen voor de beste ervaring.

De software brengt ook ondersteuning voor Dolby Atmos, dat een breder geluidsveld en een nauwkeurigere ruimtelijke waarneming van geluid biedt.

OxygenOS 13 heeft Fast Pair aan boord, zodat je snel verbinding kunt maken met ondersteunde draadloze oordopjes en koptelefoons, slimme tv's en meer in een paar seconden.

Met de functie Audio Switch kun je eenvoudig van het ene naar het andere audioapparaat overschakelen, of andersom.

Als je bent ingelogd op één Google-account, kun je met OxygenOS 13 Nearby Share gebruiken, waarmee je snel content van Android- en Windows-apparaten kunt overzetten.

Er is ook een functie genaamd App Streaming waarmee je de scherminhoud van je smartphone kunt casten naar andere ChromeOS-apparaten in de buurt.

OxygenOS 13 zal ook een betere beveiliging brengen. Zo word je automatisch gewaarschuwd voor risicovolle applicaties en downloads. Bovendien houdt OxygenOS 13 je locatie veilig, zelfs wanneer je verbinding maakt met een openbaar Wi-Fi-netwerk.

Er is ook Private Safe 2.0 aan boord, een verbeterde versie van Private Safe, dat gegevens, documenten en mediabestanden beveiligt in een virtuele kluis zodat ze niet toegankelijk zijn voor andere applicaties.

Geschreven door Britta O'Boyle.