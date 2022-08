OnePlus zegt dat de alert slider terugkomt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus heeft de OnePlus 10T aangekondigd tijdens een evenement in New York, maar het toestel mist een kenmerkende functie - de alert slider.

De alert slider is een integraal onderdeel van OnePlus vlaggenschip telefoons sinds het begin, zoals fans van het merk zullen weten en terwijl het niet bestaat op een deel van de Nord line-up, zijn de vlaggenschip modellen blijven hebben, tot dit toestel in ieder geval.

Voor de OnePlus 10T heeft OnePlus de waarschuwingsschuif verwijderd om meer ruimte in het toestel te krijgen, voor belangrijke prestatieverbeteringen zoals een grotere batterij en meer antennes.

OnePlus vertelde Pocket-lint: "Bij de OnePlus 10T was het een moeilijke keuze [om de alert slider te verwijderen] uiteraard met de ruimte binnenin het toestel. Als je aan de buitenkant kijkt, ziet het eruit als een klein onderdeel, maar als je naar binnen gaat, vooral met betrekking tot de verbinding met het moederbord, neemt het vrij veel ruimte in beslag, dus het is een moeilijke keuze geweest."

Is de opoffering echter te veel voor de miljoenen OnePlus fans die er dol op zijn?

Als dat zo is, maak je dan geen zorgen. OnePlus heeft ons laten doorschemeren dat de alert slider niet voor altijd weg is.

Op de vraag of de alert slider een terugkeer zou maken, vertelde OnePlus Pocket-lint in een briefing voorafgaand aan de lancering van de OnePlus 10T: "Het enige wat ik kan zeggen is dat het engineeringteam er hard voor aan het werk is.

"Dit is geen doordringend afscheid van de waarschuwingsschuifregelaar, als we er al iets over te zeggen hebben. We werken er hard aan om het in de toekomst terug te kunnen brengen."

Er werd ook gesuggereerd dat de waarschuwingsschuif in de toekomst op softwareniveau zou kunnen terugkeren: "We hadden een geweldige suggestie om de alert slider aan de software kant te doen, dus ik denk dat ons product team aan het nadenken is over hoe we dat nu kunnen doen."

We zullen zien wat de toekomst brengt, maar het lijkt erop dat het niet allemaal slecht nieuws is voor OnePlus alert slider fans.

Geschreven door Britta O'Boyle.