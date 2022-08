Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel zijn nieuwste vlaggenschip onthuld in de vorm van de OnePlus 10T. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de OnePlus 10 Pro, die eerder dit jaar werd gelanceerd. De 10T heeft een update van de hardware, maar een kleinere camera.

De OnePlus 10T is verkrijgbaar in twee kleuren - Sandstone Black en Jade Green - en heeft een grote, vierkante camerabehuizing aan de achterkant. Er zijn drie lenzen in de behuizing en een cirkelvormige flitser, die een symmetrische afwerking biedt zoals de 10 Pro, terwijl aan de voorkant van de handset een gecentraliseerde ponsgatencamera te zien is aan de bovenkant van het 6,7-inch Full HD+ 120Hz AMOLED-scherm.

Onder de motorkap speelt de OnePlus 10T echter zijn beste rol, met de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, in combinatie met tot 16 GB RAM - wat een primeur is voor een OnePlus-toestel. Er is keuze uit 128GB of 256GB opslag, afhankelijk van het model, en er is ook een 4800mAh batterij die de show steelt.

Die batterij ondersteunt snel bekabeld opladen van 150 W - of 125 W in de VS - wat bijna twee keer zoveel is als bij de OnePlus 10 Pro. Er is echter geen draadloos opladen of officiële IP-rating, en de OnePlus 10T heeft een plastic frame in plaats van het meer hoogwaardige metalen frame van de Pro.

De driedubbele achterzijde bestaat verder uit een 50-megapixel hoofdsensor met een diafragma van f/1.8 en optische beeldstabilisatie (OIS), een 8-megapixel ultragroothoeksensor met een diafragma van f/2.2 en een beeldhoek van 120 graden, en een 2-megapixel macrosensor, die een iets ander aanbod is dan bij de 10 Pro, en er is geen Hasselblad-samenwerking.

In termen van kosten in het Verenigd Koninkrijk de OnePlus 10T zal beginnen bij £ 629. In de VS is dat 649 dollar en de startprijs in de EU is 699 euro.

Als je wilt weten wat de verschillen zijn met de OnePlus 10 Pro, lees dan onze diepgaande vergelijkingvan de twee toestellen om je te helpen beslissen. We hebben ook een diepgaande feature over de OnePlus 10T waar je naartoe kunt gaan voor meer informatie.

Geschreven door Britta O'Boyle.