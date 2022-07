OnePlus 10T volledige spec lijst gelekt in aanloop naar lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus staat op het punt om het volgende model in de 10-serie te lanceren: de OnePlus 10T. En als een uitgelekte set specificaties - en wat OnePlus ons tot nu toe al heeft verteld - enig gewicht in de schaal legt, is het een intirigerende propositie.

Het bedrijf heeft al duidelijk gemaakt dat als je de beste camera in zijn line-up wilt, je nog steeds eerder de OnePlus 10 Pro zult willen dan de 10T. Dit aankomende model is minder gericht op fotografie, en meer op rauwe snelheid en kracht.

Een volledige spec lijst voor de Indiase versie is uitgelekt, en geeft ons een goede indicatie van wat we kunnen verwachten van de T-variant. En wat prestaties betreft, zou hij alles moeten bieden wat iemand nodig heeft.

We werken van voor naar achter; de voorkant is naar verluidt voorzien van een groot 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2412 (fullHD+) en ondersteuning voor 10-bits kleuren, evenals HDR10+-compatibiliteit.

Ook zou het toestel zijn uitgerust met een 16-megapixelcamera in de linkerbovenhoek, die ook EIS-ondersteuning heeft voor stabilisatie. Volgens het lek krijgt het toestel ook een vingerafdruksensor in het scherm.

Intern, zoals al een tijdje wordt voorspeld, draait het Snapdragon 8+ Gen 1 platform de show. In India wordt verwacht dat het wordt vergezeld door 8GB of 12GB RAM, terwijl andere regio's 16GB kunnen krijgen. Dat is net als 128 GB of 256 GB opslagruimte.

Ook wordt er beweerd dat we een 4,800mAh batterij zullen zien (niet 5,000mAh zoals de 10 Pro), maar het zal worden uitgerust met 150W snelladen, waardoor je een hele batterij in zeer weinig tijd kunt bijvullen en de helft in slechts vijf minuten.

Dit lek, dat komt via Pricebaba.com, geeft ook details over het camerasysteem aan de achterkant. Zoals OnePlus al heeft bevestigd, wordt het drievoudige camerasysteem geleid door de 50-megapixel Sony IMX766-sensor, en vergezeld door een 8-megapixel ultrawide en een 2-megapixelcamera.

Als dat trio accuraat is, zou dat betekenen dat de 10T vrijwel hetzelfde camerasysteem heeft als de OnePlus Nord 2T. Of - op zijn minst - een van zeer vergelijkbare kwaliteit.

Wat onduidelijk is, is hoe OnePlus de prijs van de 10T zal bepalen. Volgens de geruchten zou hij evenveel kunnen kosten als de 10 Pro, wat betekent dat kopers zullen moeten kiezen tussen de krachtigste/snellere telefoon met snelladen, en de telefoon met het betere scherm en de betere camera.

Voorlopig is dit echter slechts speculatie. OnePlus zal alles onthullen op een lanceringsevenement volgende week.

Geschreven door Cam Bunton.