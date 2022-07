Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus is de lancering van zijn volgende telefoon op zijn gebruikelijke manier aan het voorbereiden: door het druppelen van informatie tot het punt waar - tegen de tijd dat de OnePlus 10T lanceert - we alle details al zullen kennen.

In een paar berichten op zijn OnePlus Community forum heeft het een deep dive gedeeld over de camera specs en prestaties, evenals een post met details over het ontwerp en de vorm.

Zoals de laatste tijd schijnbaar gebruikelijk is voor OnePlus, krijgen we twee kleuren: zwart en groen. Om precies te zijn, OnePlus noemt ze Moonstone Black en Jade Green.

Zoals veel telefoons van zijn moederbedrijf Oppo, heeft het ontwerp aan de achterkant een grote camera-eenheid met gebogen glas rond de randen om het dat naadloze oplopende effect te geven.

OnePlus-fans die al lang OnePlus-fans zijn, zullen teleurgesteld zijn dat de waarschuwingsschuifbalk niet aanwezig is op de OnePlus 10T. Het bedrijf heeft het weggedaan, zeggende dat het nodig was om meer ruimte te maken voor het grotere moederbord in de telefoon.

Om de waarschuwingsschuif te behouden en ook de verbeteringen aan de batterijcapaciteit, oplaadsnelheid en antennesignaal toe te voegen, had het bedrijf het moederbord moeten stapelen en het toestel vervolgens aanzienlijk dikker moeten maken.

Voor het opladen zegt OnePlus dat het twee interne oplaadpompen gebruikt om het opladen te leveren, tegenover de enkele pomp die in de OnePlus 10 Pro zit. Dit bevestigt dat het toestel de 150W laadcapaciteit zal hebben die het eerder dit jaar al liet zien, en die het ook lanceerde in de OnePlus Ace in China.

Wat de cameraspecificaties betreft, positioneert OnePlus deze telefoon anders dan de OnePlus 10 Pro. Dat wil zeggen: deze telefoon gaat over ruwe kracht en snelheid, en dus - als je de beste camera wilt - is de 10 Pro een betere gok.

De primaire sensor op de 10T is voorzien van de Sony IMX766-sensor, een 50-megapixelsensor die we op meerdere OnePlus- en Oppo-telefoons hebben gezien. Het is een zeer goede sensor, en is - in feite - dezelfde die in de ultrawide camera van de 10 Pro zit en in het dubbele systeem van de Oppo Find X5 Pro.

Vreemd genoeg is de 10T nergens voorzien van een Hasselblad-logo, en zal dus niet profiteren van de kleurverwerking van het camerabedrijf zoals de 10 Pro en Oppo Find X5 Pro.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 · Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

De OnePlus 10T wordt gelanceerd tijdens een evenement in New York op 3 augustus.

Geschreven door Cam Bunton.