OnePlus 10T wordt op 3 augustus aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft onthuld dat het zijn volgende vlaggenschip-smartphone zal aankondigen tijdens een evenement genaamd Evolve Beyond Speed op 3 augustus 2022, zoals geruchten voorspelden.

In een forumpost zei het bedrijf dat het de OnePlus 10T 5G - waarvan het de naam eerder in een tweet bevestigde - in New York zou lanceren tijdens zijn eerste in-person evenement sinds 2019.

Samen met de officiële onthulling van de datum, en de locatie, kondigde OnePlus in de post ook aan dat de OnePlus 10T 5G zou draaien op het Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-platform en zou draaien op OxygenOS 13.

Er werd niet veel meer onthuld over het evenement of het toestel, maar er zijn veel geruchten over het toestel geweest, samen met een aantal gelekte afbeeldingen, die ons een goed idee geven van wat we kunnen verwachten.

De OnePlus 10T krijgt een 6,7-inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Er worden twee kleuropties verwacht in de vorm van Jade Green en Moonstone Black en het toestel zal een drievoudige camera aan de achterzijde hebben met een 50-megapixel hoofdsensor.

Gelukkig is het niet al te lang wachten om alle officiële details over de OnePlus 10T 5G te weten te komen, maar u kunt in de tussentijd ons aparte artikel over het toestel lezen.

Geschreven door Britta O'Boyle.