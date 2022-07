Naam OnePlus 10T bevestigd, lekt met 16GB RAM

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigt volgens de geruchten nog dit jaar een nieuw toestel aan en hoewel veel geruchten in de richting van de naam OnePlus 10T wijzen, heeft het bedrijf dit nu bevestigd.

Een tweet werd verzonden vanaf het officiële OnePlus-account met een selectie van thee in verschillende kopjes en de woorden "je bent uitgenodigd voor het feest". Binnen de woorden is 10T gemarkeerd met behulp van cijfers en een ander lettertype, waarmee de naam van het volgende vlaggenschip handset wordt bevestigd.

Een datum voor het evenement werd niet onthuld in de tweet, hoewel eerdere geruchten 3 augustus hebben gesuggereerd.

De OnePlus 10T is ook opgedoken in een Geekbench listing met de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 onder de motorkap, naast 16GB RAM. Er wordt gezegd dat deze configuratie 512 GB opslagruimte zal bieden. Eerdere geruchten hadden het alleen over een 8 GB RAM-model met 128 GB opslagruimte en een 12 GB RAM-model met 256 GB opslagruimte, zoals vrij standaard is voor OnePlus vlaggenschepen.

Andere lekken hebben beweerd dat de OnePlus 10T een 6,7-inch AMOLED-scherm zal bieden met een 120hz verversingssnelheid en een Full HD+ resolutie. Het zou een drievoudige achtercamera hebben met een 50-megapixel hoofdsensor met optische beeldstabilisatie, en geruchten suggereren dat het zal komen in Jade Green en Moonstone Black kleuropties.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar je kunt alle geruchten over het toestel lezen in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.