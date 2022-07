OnePlus 10T geruchten: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft dit jaar al een aantal telefoons aangekondigd, maar het gerucht gaat dat er nog minstens één aan zit te komen.

Hoewel de naam nog onzeker is, suggereren veel lekken dat het volgende toestel van het bedrijf zal komen in de vorm van de OnePlus 10T, hoewel het ook de standaard OnePlus 10 is genoemd en er ook wordt gesproken over een OnePlus 10 Ultra.

Voor deze functie zullen we de OnePlus 10T gebruiken, omdat dat de naam is die het meest is opgedoken in lekken. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende OnePlus vlaggenschip telefoon.

In juli?

Vanaf £799 in het Verenigd Koninkrijk

Er is niet veel gepraat over wanneer de OnePlus 10T zou kunnen komen, hoewel een lek juli suggereerde, wat een beetje vroeg lijkt. Eerdere "T"-toestellen zijn rond oktober gearriveerd, dus hoewel de geruchten de kop opsteken, zouden we het iets later dan juli verwachten.

Wat betreft de prijs, het lijkt erop dat de OnePlus 10T zou kunnen beginnen bij £ 799 in het Verenigd Koninkrijk, dat is dezelfde prijs als de OnePlus 10 Pro begint bij. Een vermelding voor het apparaat verscheen op de Amazon UK site in het begin van juli voordat het werd verwijderd. Het suggereert dat een lancering aanstaande is, maar de prijs lijkt vreemd tenzij het boven de Pro wordt gepositioneerd.

Vergelijkbaar met OnePlus 10 Pro

Twee kleuren?

6,7-inch AMOLED, Full HD+, 120Hz

Er zijn verschillende lekken geweest rond het ontwerp van de OnePlus 10T, die allemaal een gebrek aan alert slider laten zien - een functie die al sinds het begin aanwezig is op OnePlus vlaggenschiptelefoons.

Alle gelekte renders suggereren dat de OnePlus 10T zal komen met een plat display en een gecentraliseerde ponsgatcamera aan de bovenkant, terwijl de achterkant een prominente camerabehuizing zal zien zoals de OnePlus 10 Pro en Hasselblad-branding.

Een set renders suggereert dat de OnePlus 10T er bijna identiek uit zal zien als de OnePlus 10 Pro met een paar kleine verschillen aan de behuizing. Een andere set renders suggereert dat de vierkante camerabehuizing met de drie lenzen en de extra cirkel zich over de hele breedte van het toestel zal uitstrekken, dus het is op dit moment niet duidelijk welke accuraat zal zijn.

Qua kleuren lijkt het erop dat er een groen model en een zwart model komt, waarbij de laatste Moonstone Black zou heten.

Het beeldscherm zou 6,7 inch groot zijn en het zou gaan om een AMOLED-paneel met een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Zoals gezegd wordt verwacht dat het plat zal zijn in plaats van gebogen zoals de OnePlus 10 Pro.

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12GB RAM, 128/256GB opslag

4800mAh, 150W

Volgens verschillende rapporten zal de OnePlus 10T draaien op de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, hoewel er oorspronkelijk geruchten waren over de MediaTek Dimensity 9000. Er zijn ook lekken die verschillende modellen suggereren met een met 8 GB RAM en 128 GB opslag, en de andere met 12 GB RAM en 256 GB opslag, wat niet als een grote verrassing zou komen.

Wat de batterij betreft, wordt beweerd dat de OnePlus 10T een capaciteit van 4800 mAh zal hebben met 150 W snelladen. Als dat waar is, zou dat betekenen dat de OnePlus 10T sneller oplaadt dan de OnePlus 10 Pro. Er wordt echter gezegd dat het toestel mogelijk geen draadloos opladen zal bieden.

Drievoudige camera aan de achterzijde

50MP hoofdsensor

32MP of 16MP frontcamera

Er wordt beweerd dat de OnePlus 10T een drievoudige camera aan de achterzijde zal hebben met een 50-megapixel hoofdsensor met optische beeldstabilisatie, een 16-megapixel ultrabrede sensor en een 2-megapixel macro sensor.

Er is ook sprake van een 50-megapixel hoofdsensor in combinatie met 8-megapixel en 2-megapixel sensoren, dus de camera details zijn nog niet in steen gebeiteld.

Aan de voorkant wordt beweerd dat de OnePlus 10T ofwel een 32-megapixel snapper of een 16-megapixel camera zal bieden.

Videomogelijkheden zijn naar verluidt tot 4K met 60 fps van de camera aan de achterzijde en tot 1080p met 30 fps aan de voorzijde.

Hier is alles wat tot nu toe is uitgelekt rond de OnePlus 10T.

De OnePlus 10T werd gespot op de AnTuTu benchmark website draaiend op de SD 8+ Gen 1. Het verscheen ook op Amazon UK met bevestiging van enkele specs en de prijs voor het Verenigd Koninkrijk.

De OnePlus 10T werd vanuit elke hoek getoond in een video gepubliceerd door SmartPrix in samenwerking met OnLeaks.

Digital Chat Station publiceerde enkele specs over de OnePlus 10T waarin iets andere camera specs worden gedetailleerd dan we eerder hoorden.

Renders en specs voor de OnePlus 10T of reguliere OnePlus 10 werden gepubliceerd door @HeyItsYogesh en OnSiteGo. Er werd ook gezegd dat het toestel ergens in juli zou aankomen.

Digit heeft in samenwerking met OnLeaks een lijst met specs gepubliceerd voor de OnePlus 10, of OnePlus 10T, waaronder 150W opladen.

Geschreven door Britta O'Boyle.