(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar een nieuwe telefoon lanceren en hoewel de naam nog niet met zekerheid bekend is, wordt gedacht dat het toestel ofwel de OnePlus 10 ofwel de OnePlus 10T zal heten.

We hebben al een aantal geruchten gezien rondom hoe we de OnePlus 10T gaan noemen, inclusief een video die het toestel vanuit elke hoek onthult, maar de nieuwste rapporten geven niet alleen een aantal specs weg, maar ook de mogelijke prijs.

De OnePlus 10T werd gespot op de AnTuTu benchmark website door een populaire tipgever op het Weibo platform, Digital Chat Station. Met het modelnummer PGP110 komt de OnePlus 10T naar verluidt met de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, wat geruchten eerder al suggereerden.

De OnePlus 10T verscheen ook op Amazon UK, gespot door RootMyGalaxy, voordat het werd verwijderd. De listing suggereerde dat het toestel zal komen in een Moonstone Black kleuroptie en zou beginnen bij £799 voor het 8GB RAM en 128GB opslagmodel.

De advertentie bevestigde ook dat de OnePlus 10T een Full HD+ AMOLED-scherm met 120 Hz verversingssnelheid zou hebben en een drievoudige achtercamera met een 50-megapixel hoofdsensor zou hebben.

Voorlopig is er nog geen woord over wanneer de OnePlus 10T zal arriveren, maar als de traditie iets zegt, zou dat wel eens niet voor oktober kunnen zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.