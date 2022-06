OnePlus 10T render video toont ontwerp vanuit elke hoek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is moeilijk om bij te blijven met alle telefoons die OnePlus de laatste tijd heeft aangekondigd, en de geruchten suggereren dat er nog een zal worden onthuld voordat het jaar voorbij is in de vorm van de OnePlus 10T.

We hebben al een paar lekken gezien over de OnePlus 10T, maar de meest recente toont de OnePlus 10T vanuit elke hoek in een video gepubliceerd door SmartPrix in samenwerking met OnLeaks.

De video is gemaakt op basis van live foto's van een pre-productie-eenheid, wordt beweerd, en het ontwerp komt overeen met wat eerder is gesuggereerd.

In navolging van de OnePlus 10 Pro, heeft de OnePlus 10T een prominente vierkante camerabehuizing linksboven aan de achterzijde, die opgaat in het frame aan de rand van het toestel. De flitser lijkt te zijn verplaatst posities ten opzichte van de OnePlus 10 Pro en er lijkt ook geen waarschuwing schuifregelaar te zijn - een functie die altijd al op de OnePlus vlaggenschip telefoons.

Er wordt gezegd dat de OnePlus 10T een plastic frame zal hebben met een glazen achterkant en in twee kleurstellingen zal komen. Ook zou de OnePlus 10T een 6,7-inch LTPO AMOLED-scherm hebben met een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Andere kenmerken zijn naar verluidt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ chipset, 4800mAh batterij met 150W snelladen en een drievoudige achtercamera met een 50-megapixel hoofdsensor, 16-megapixel ultrawide sensor en een 2-megapixel macro sensor.

Voorlopig is er geen indicatie van wanneer de OnePlus 10T zou kunnen lanceren, hoewel het waarschijnlijk rond oktober zal zijn als de traditie iets om door te gaan is.

Geschreven door Britta O'Boyle.