OnePlus 10/10T lek onthult telefoon zal overtreffen OnePlus 10 Pro

(Pocket-lint) - Een telefoon die ofwel de gewone OnePlus 10 ofwel de OnePlus 10T zou kunnen zijn, is uitgelekt en onthult het ontwerp en de specificaties van het toestel. En het zou de 10 Pro wel eens in een paar opzichten kunnen verslaan.

Volgens het lek zal de OnePlus 10/10T beschikken over de ultrasnelle 150W oplaadfunctie die eerder dit jaar door het bedrijf is aangekondigd. Het is ook gekletst om de bijgewerkte Snapdragon 8 + Gen 1-processor te hebben.

Als dit klopt, zou dit betekenen dat de telefoon niet alleen krachtiger zal zijn dan de bestaande OnePlus 10 Pro, maar ook veel sneller zal opladen.

Deze 150W snellader zal een batterij van leeg naar halfvol zien gaan in slechts vijf minuten, en een volledige lading voltooien in minder dan 20. Tot nu toe heeft OnePlus dit opladen alleen uitgerold naar de OnePlus Ace en OnePlus 10R, die alleen beschikbaar zijn in respectievelijk China en India.

Het gerucht suggereert dat eerder werd verwacht dat de telefoon zou worden gelanceerd met de MediaTek Dimensity 9000-processor, maar in plaats daarvan komt met de krachtigste Snapdragon-chipset van Qualcomm.

Wat het ontwerp betreft, toont de render gelekt door @HeyItsYogesh en OnSiteGo een telefoon die de trend voortzet van een grote, rechthoekige eenheid op de achterkant met meerdere cameralenzen.

Deze keer - echter - lijkt het erop dat deze unit zich over de gehele achterkant van de telefoon uitstrekt, en is voorzien van de prominente Hasselblad-labels.

Voor de rest lijkt hij erg op een andere smartphone en - helaas voor de OnePlus fans die er zijn - geen alert slider switch. In tegenstelling tot de Pro, zal het toestel naar verwachting niet draadloos opladen.

Andere specificaties zijn een 4800mAh batterij en een drievoudig camerasysteem bestaande uit de primaire 50-megapixel sensor naast een 16-megapixel ultrawide en 2-megapixel macro. Aan de voorkant is er een 6,7-inch fullHD+ resolutie display met tot 120Hz verversingssnelheid.

De prijs van het toestel zal naar verwachting ergens tussen de OnePlus 10R en OnePlus 10 Pro liggen, en zal naar verwachting ergens in juli worden gelanceerd.

Geschreven door Cam Bunton.