Een OnePlus Nord N20 SE lijkt onze kant op te komen

(Pocket-lint) - Hoewel de Nord 2T en CE 2 Lite pas onlangs zijn gelanceerd, is er naar verluidt nog een OnePlus Nord-toestel in de maak.

Een toestel met het modelnummer CPH2469 werd vorige week al gespot op de website van de FCC (Federal Communications Commission), en nu hebben we mogelijk ook een naam. Op de TDRA-certificeringswebsite is een aparte vermelding gevonden die alles onthult.

De Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority van de Verenigde Arabische Emiraten vermeldt hetzelfde modelnummer, maar ook met de "marketingnaam" OnePlus Nord N20 SE.

Er wordt gedacht (door MySmartPrice) dat het toestel zelf een rebranded Oppo A57 4G zal blijken te zijn. Dat is een grotendeels cheap as chips telefoon die onlangs ook in sommige regio's is gelanceerd.

Het toestel draait op een MediaTek MT6765G-processor en heeft een 6,56-inch (720 x 1612) IPS LCD-scherm.

Er is 3GB RAM en 64GB uitbreidbare opslag, met een dual-lens (13-megapixel, 2-megapixel) camera aan de achterzijde.

Het toestel beschikt ook over een 8-megapixel selfie snapper en kost minder dan €150 (£128).

We zijn niet helemaal zeker waar OnePlus van plan is om de telefoon uit te brengen, maar aangezien de twee vermeldingen die tot nu toe zijn gespot op de sites van de communicatietoezichthouders in de VS en VAE staan, kun je er veilig van uitgaan dat de telefoon in ieder geval in die twee landen beschikbaar zal zijn.

We brengen u meer zodra we het hebben,

Geschreven door Rik Henderson.