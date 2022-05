Dit is hoe de OnePlus Nord 2T 5G er officieel uitziet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn druppelvoedingsstrategie heeft OnePlus officieel het ontwerp van de OnePlus Nord 2T 5G onthuld, die op 19 mei volledig zal worden gelanceerd, naast de OnePlus Nord CE Lite en OnePlus Nord Buds.

Het Chinese bedrijf heeft een blogbericht gepubliceerd waarin het ontwerp van de OnePlus 2T 5G wordt besproken, terwijl het ook een aantal afbeeldingen onthult die het toestel laten zien. De OnePlus Nord 2T 5G komt in twee kleuren - Jade Fog en Gray Shadow.

Het officiële ontwerp zal niet als een verrassing komen voor degenen die de lekken hebben gevolgd. Er is een prominente camera behuizing in de linkerbovenhoek, met zilveren randen rond de lenzen en behuizing. Er is ook Corning Gorilla Glass 5 bescherming aan de voorkant en achterkant van het toestel.

OnePlus onthulde niet meer details over de OnePlus Nord 2T 5G in de blog post, hoewel een rapport van WinFuture(via GizmoChina) gepubliceerd vóór de OnePlus post wel meer afbeeldingen en specificatiedetails biedt.

Er wordt gezegd dat de OnePlus Nord 2T zal komen met een 6,43-inch AMOLED-scherm met een Full HD + resolutie en 90 Hz verversingssnelheid. Het zal blijkbaar een in-display vingerafdruksensor hebben, 32-megapixel frontcamera en een drievoudige achtercamera bestaande uit een 50-megapixel hoofdcamera met OIS, een 8-megapixel ultrabrede sensor met 120-graden gezichtsveld en een 2-megapixel monochrome lens.

De MediaTek Dimensity 1300 chipset zal de OnePlus Nord 2T aandrijven en er zal blijkbaar een 4500mAh batterij onder de motorkap zitten die 80W snelladen ondersteunt. De OnePlus Nord 2T zal op 19 mei worden aangekondigd. Volgens de geruchten zal het €399 gaan kosten.

Geschreven door Britta O'Boyle.