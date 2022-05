Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de nieuwste apparaten in zijn Nord-productfamilie onthuld, waaronder de Nord 2T, Nord CE 2 Lite en de eerste niet-telefoon onder de Nord-naam: Nord Buds.

De Nord 2T vervangt de Nord 2 aan de top van de stapel, terwijl de Nord CE 2 Lite de meest betaalbare telefoon in de reeks is.

Wat betreft functies en specificaties verschilt de Nord 2T niet veel van de Nord 2. Hij is niet identiek, maar de verbeteringen zijn vrij minimaal. Bijvoorbeeld, waar de Nord 2 de Dimensity 1200 processor had, heeft de Nord 2T de MediaTek Dimensity 1300.

De Nord 2T heeft ook de oplaadsnelheid geüpgraded, van 65W snelladen naar dezelfde 80W SuperVOOC die je vindt in het topmodel van de OnePlus 10 Pro. Dat betekent dat de 4500mAh-batterij in 27 minuten voor 100 procent is opgeladen.

Voor de rest is het grotendeels hetzelfde. Er is hetzelfde 6,43-inch AMOLED Full HD-scherm met 90Hz verversing en HDR10+ ondersteuning.

Het heeft zelfs hetzelfde trio camera's, hoewel ze deze keer zijn ondergebracht in een vrij grote eenheid met twee enorme cirkels domineren de camera-eenheid zonder duidelijke reden. Dat trio bestaat uit een 50-megapixel primaire, 8-megapixel ultrawide en 2-megapixel monochrome sensor.

Hij komt in twee kleuren: Jade Fog (een zacht, lichtgroen) en Grey Shadow (zwart), en komt in twee varianten: 8GB/128GB en 12GB/256GB.

Wat betreft de Nord CE 2 Lite, dat is de meest betaalbare Nord tot nu toe. Het beschikt over een 120Hz LCD scherm met full HD resolutie.

Hij wordt aangedreven door de Snapdragon 695-processor, heeft 5G-ondersteuning en 6GB/128GB RAM/opslagruimte. Het heeft ook een 3,5mm audio-poort en een microSD-kaartsleuf voor uitbreiding.

Het toestel heeft een drievoudig camerasysteem, maar slechts één daarvan is zijn plaats op de achterkant waard: de primaire 64-megapixelsensor. Hij wordt vergezeld door twee 2-megapixelcamera's; een voor diepte, de andere voor macro.

Beide telefoons zijn vanaf 24 mei verkrijgbaar. De prijs van de Nord 2T is in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld op £369 voor de basisversie met opslagruimte. De Nord CE 2 Lite kost £279.

Nord Buds voegen zich bij de familie als het eerste niet-telefoon product, en met een prijs die is vastgesteld op slechts £49, zullen ze iets van een impulsaankoop worden.

Het zijn echte draadloze buds met grote 12,4 mm titanium gecoate drivers met Dolby Atmos-ondersteuning.

IP55 beschermt ze tegen spatwater en de oordopjes gaan 7 uur mee voordat ze weer in de oplaadhoes moeten worden gestopt. In totaal kun je met de hoes en de knoppen tot 30 uur muziek afspelen.

Net als de telefoons zijn ze vanaf 24 mei verkrijgbaar.

Geschreven door Cam Bunton.