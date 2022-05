OnePlus Nord 2T bevestigd te lopen op MediaTek Dimensity 1300

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal de OnePlus Nord 2T 5G-telefoon op donderdag 19 mei 2022 lanceren, naast de wereldwijde versies van de Nord CE 2 Lite en Nords Buds.

Echter, in typische OnePlus mode, is het druppelen van informatie over de komende handset voor de tijd.

De laatste officiële onthulling is dat het zal draaien op de MediaTek Dimensity 1300-processor, die energie-efficiënter is en betere connectiviteit en thermische prestaties heeft dan zijn voorganger (zoals gevonden op de OnePlus Nord 2).

Er zijn nog maar weinig andere details onthuld, hoewel we het de fabrikant niet kwalijk zouden nemen om ons in de komende dagen nog een paar nieuwtjes te geven.

In de tussentijd kunt u een kijkje nemen naar de unboxing video voor de telefoon die vorige week online uitlekte. Ook zijn er de afgelopen tijd verschillende officiële foto's van het toestel uitgelekt.

De OnePlus Nord 2T wordt ook gezegd te komen met een 4.500mAh batterij met ondersteuning van 80W Supervooc snelladen, hebben 8GB/12GB RAM, en een 6,43-inch AMOLED-scherm met 90Hz refresh rate mogelijkheden.

Het toestel zal volledig worden onthuld tijdens het livestream-evenement van het bedrijf, getiteld "The Speed Games". Het begint aanstaande donderdag om 3pm BST en zal hopelijk ook de prijs onthullen. Je kunt het hier bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.