OnePlus bevestigt lancering van OnePlus Nord 2T

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat het een lanceringsevenement zal houden voor de Europese markt, waar het een aantal nieuwe producten zal aankondigen.

Er is geen geheimzinnigheid hier: OnePlus heeft bevestigd dat het de OnePlus Nord 2T 5G, de OnePlus Nord 2 Lite 5G en de OnePlus Nord Buds zal aankondigen.

De laatste twee producten kennen we al: beide werden aangekondigd tijdens de lancering van More Power to You in India in april, maar de Nord 2T is tot nu toe onaangekondigd - afgezien van de uitgebreide lekken, dat is.

De Nord 2T 5G lijkt een vervolg te zijn op de Nord 2, die we een geweldige middenklasse telefoon vonden toen hij in 2021 werd gelanceerd.

Het nieuwe toestel lijkt een snelle update te zijn, maar met een ongebruikelijk ontwerp in de lay-out van de camera's. Terwijl er twee zwarte cirkels aan de achterkant zijn, een voortzetting van een ontwerp dat begon met de OnePlus 9 Pro, lijkt de onderste cirkel vrij willekeurig geplaatste lenzen erin te hebben, zoals onthuld in een vroege unboxing.

Elders heeft OnePlus bevestigd dat de Nord 2T 80W SuperVOOC opladen zal hebben, terwijl we ook de MediaTek Dimensity 1300 verwachten te zien, zoals onthuld in lekken. We verwachten ook een 6,43-inch AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid.

De officiële onthulling van deze nieuwe toestellen voor Europa zal plaatsvinden op 19 mei en we hebben een volledige handleiding over hoe je de actie hier kunt bekijken.

Geschreven door Chris Hall.