(Pocket-lint) - We wisten al veel over de OnePlus Nord 2T dankzij verschillende lekken en geruchten, maar het heeft nog steeds geen officiële lancering gehad.

Desondanks is een YouTuber genaamd Sahil Karoul erin geslaagd om het onuitgebrachte toestel te bemachtigen, en publiceerde een volledige hands-on review voor de lancering.

De telefoon wordt getoond in de Shadow kleur en is voorzien van een zeer ongebruikelijk ogende camera-array. Om de een of andere reden heeft OnePlus enorme cirkelvormige randen rond de lenzen aangebracht, het is een unieke look, dat is zeker.

We waren niet verbaasd om te zien dat de Nord 2T is uitgerust met een MediaTek Dimensity 1300-chipset met 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte. Hoewel we verwachten dat andere configuraties in de toekomst beschikbaar zullen worden gesteld.

De telefoon ondersteunt Oppo's 80W SuperVooc fast-charging en draait op Android 12 met OxgenOS 12 erbovenop.

De camera's zijn 50MP groot, aangevuld met een 8MP ultrawide en een 2MP monochrome sensor. De selfie shooter is een 32MP hole-punch ontwerp.

Uit de tests blijkt dat de telefoon een nette 622.964 punten scoort in de AnTuTu benchmark en 719 single-core / 2.760 multi-core in Geekbench.

Dus, met zeer weinig aan de verbeelding overgelaten, is het nog maar de vraag wanneer OnePlus de Nord 2T daadwerkelijk gaat aankondigen, we kunnen ons niet voorstellen dat het te lang gaat duren. En als de vreemd uitziende camera-array je niet stoort, is het een geweldige optie aan het worden.

Geschreven door Luke Baker.