(Pocket-lint) - De dagen dat je verrast werd door een telefoonlancering liggen ver achter ons, dankzij de overvloed aan lekken en geruchten vooraf. En hoewel bedrijven misschien dingen geheim willen houden tot de grote onthulling, lijkt dat niet langer mogelijk.

Die taak wordt nog moeilijker wanneer een retail partner live een winkelpagina pusht voor de lancering, zoals AliExpress heeft gedaan voor de aankomende OnePlus Nord 2T.

De site die Chinese goederen importeert in Europa en het Verenigd Koninkrijk heeft de OnePlus Nord 2T beschikbaar gemaakt voor verkoop, en de winkel pagina onthult het ontwerp van de telefoon en alle belangrijke specificaties. Het heeft zelfs een paar officieel ogende product renders. (We voegen onderaan dit artikel een screenshot van de pagina toe, voor het geval AliExpress besluit de pagina te verwijderen. )

Vanuit een designperspectief is de algemene vorm en het uiterlijk van de telefoon vergelijkbaar met de huidige Nord 2, met als belangrijkste verschil de prominente camera cirkels. De twee cirkels in de camera-unit zijn veel groter, maar de lensindeling is ongebruikelijk.

De bovenste cirkel heeft één grote lens - waarvan we aannemen dat het de 50-megapixel primaire camera is - maar de onderste module lijkt twee kleinere lenzen te hebben, waarvan de onderste wel erg klein lijkt.

Als de lijst met specificaties klopt, nemen we aan dat de kleinste de 2-megapixel zwart-witsensor is voor het vastleggen van lichte details, terwijl de andere de 8-megapixel ultrawide sensor is.

Dankzij eerdere lekken is echter geen van de genoemde specificaties een verrassing. Ze zijn vrijwel gelijk aan wat de eerste geruchten zeiden dat ze zouden zijn.

Zo zal het toestel worden aangedreven door de MediaTek Dimensity 1300 processor - een upgrade ten opzichte van de 1200 van de Nord 2 - en een 4500mAh batterij met 80W SuperVOOC snel bekabeld opladen.

De listing onthult ook de verwachte 8GB/128GB RAM en opslag combinatie, die naar verwachting de laagste van twee configuraties zal zijn. Het lijkt er ook op dat het beschikbaar zal zijn in twee kleuren: grijs en groen.

Een ding dat waarschijnlijk zal veranderen voor de officiële lancering is de prijs. Aangezien de Nord 2 in het Verenigd Koninkrijk 399 pond kost, verwachten we dat de Nord 2T in en rond datzelfde budget zal liggen, en niet boven de 550 pond.

Geschreven door Cam Bunton.