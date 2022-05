Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat OnePlus een paar maanden verwijderd is van de lancering van een 'Ultra'-telefoonmodel met betere camera's. Er wordt beweerd dat de OnePlus 10 Ultra zich momenteel in de testfase bevindt, en dat het wordt aangedreven door een nog niet uitgebrachte Snapdragon-processor.

Deze chipset - genaamd de Snapdragon 8 Gen 1+ - zal waarschijnlijk een krachtigere versie zijn van de huidige vlaggenschip processor, de Snapdragon 8 Gen 1. Er wordt ook gesuggereerd dat de telefoon ook een verbeterd camera systeem zal hebben ten opzichte van de 10 Pro.

De tip is afkomstig van een bron van frequente geruchten, @heyitsyogesh op Twitter, die later in de thread antwoordt dat het toestel in augustus/september zal worden gelanceerd. Als het klopt, zou dit betekenen dat er een mogelijkheid is dat de OnePlus 10-serie tegen het einde van het jaar vier modellen zou kunnen bevatten.

Met de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10R al aangekondigd, een gewone OnePlus 10 beweerd binnenkort te komen en een OnePlus 10 Ultra geruchten, dat zou het de grootste genummerde-serie serie tot nu toe in de geschiedenis van OnePlus 'te maken.

Niet dat dit veel van een verrassing is; 2021 was een teken van dingen die komen gaan voor OnePlus. Nadat het officieel een submerk van Oppo was geworden, begon het zich te gedragen als het moederbedrijf en bood het meerdere handsetmodellen aan tegen verschillende prijzen.

Bovendien waren sommige modellen alleen verkrijgbaar in India, andere alleen in de VS en weer andere alleen in Europa. De manier waarop het bedrijf telefoons lanceerde, werd veel gefragmenteerder.

Voor 2022 lijkt het erop dat die ethos verder wordt doorgedreven, met nog meer variatie in modellen, prijspunten en specificaties, en sommige daarvan alleen beschikbaar in specifieke regio's.

Grip houden op wat OnePlus aanbiedt, zal met de tijd een stuk verwarrender worden. De dagen van één telefoon per keer lanceren zijn een snel vervagende verre herinnering.

