OnePlus Nord 2T door certificering, lancering binnenkort?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is volgens geruchten bezig met de voorbereiding van een opvolger van zijn vlaggenschip Nord model, en het nieuwste lek suggereert dat er op zijn minst enige waarheid zit in de eerdere geruchten. De Nord 2T 5G is gespot op de NBTC certificering cite.

Voor degenen die niet bekend zijn, dit is Thailand's certificatiecommissie, en is vaak de bron van lekken - net als de FCC in de VS en TENAA in China.

Hoewel de fabrikant zelf niets van zich laat horen, is het feit dat de telefoon door de certificering komt over het algemeen een zeer sterke indicator dat hij binnenkort op de markt komt.

Hoe snel precies blijft echter een onbekende, en hoewel het NBTC-lek een goed teken is dat het ophanden is, is er geen informatie om te bevestigen of een van de eerder genoemde specificaties accuraat is.

De eerste keer dat we over de Nord 2T hoorden, werd beweerd dat OnePlus deze telefoon zal lanceren met een krachtigere MediaTek Dimensity 1300-processor (vs de 1200-AI in de Nord 2).

Er wordt ook beweerd dat de Nord 2T zal beschikken over 80W snelladen, een 4500mAh batterij en een 90hz 6,43-inch AMOLED-scherm. Het is ook getipt om te komen in 8GB/128GB en 12GB/256GB varianten en worden geleverd met Android 12-gebaseerde OxygenOS 12 uit de doos.

Ongeacht de specificaties zou het feit dat de Nord 2 een 'T'-update krijgt, een bevestiging zijn dat deze lijn van telefoons snel is uitgegroeid tot een van de belangrijkste van het bedrijf.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 4 mei 2022

In voorgaande jaren - toen de vlaggenschip-serie de enige reeks telefoons was - waren het deze die een paar maanden na de lancering de spec-boost behandeling kregen. En nu de Nord-modellen de bestverkochte toestellen van het bedrijf zijn geworden, is het logisch om deze up-to-date te houden met de snelste prestaties en de beste specificaties die in dit marktsegment beschikbaar zijn.

Geschreven door Cam Bunton.