OnePlus 10 Pro tips en trucs: 14 handige functies om te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met elke nieuwe OnePlus telefoon komt er een nieuwe versie van de op Android gebaseerde software. Voor de OnePlus 10 Pro geldt dat in het bijzonder, omdat het toestel wat - in wezen - een getweakte versie van Oppo's ColorOS is, heeft overgenomen.

Of u nu wilt weten hoe u de virtuele RAM-functie gebruikt, hoe u handige gebaren gebruikt om een schermafbeelding te maken of de Android 12-modus met één hand gebruikt, er is hier genoeg te ontdekken.

Ontdek enkele van de handigste functies in onze video hieronder of scroll verder voor de geschreven gids:

Als je telefoon traag is, of je houdt gewoon van cijfers, is er een manier om te laten zien hoeveel RAM van je telefoon je op elk moment gebruikt in de recente apps-weergave. Open gewoon je home-instellingen door lang op de achtergrond te drukken en op het tandwiel 'Meer' te tikken, scroll naar beneden naar 'Recente taken manager' en schakel de schakelaar naast 'RAM/geheugeninformatie weergeven voor recente taken' in.

Als je nu de recente takenweergave opent, zie je onderaan het scherm een statistiek van het RAM-gebruik.

Als je merkt dat je extra RAM nodig hebt, kun je een deel van de opslagruimte van de telefoon gebruiken als virtueel RAM-geheugen. In feite heeft de telefoon dit al standaard ingeschakeld en voegt 3 GB toe. Maar je kunt het nog verder uitbreiden, tot 7 GB extra. Ga daarvoor naar Instellingen > Over het toestel en tik vervolgens op 'RAM'. Nu zie je op het scherm een schuifbalk waarmee je kunt uitbreiden met nog eens 5GB of 7GB. Kies hoeveel extra geheugen je wilt.

De laatste jaren lijkt het erop dat de standaardactie wanneer je de slaap-/schakeltoets aan de zijkant ingedrukt houdt, is om een of andere assistent te starten in plaats van de opties voor uitschakelen en opnieuw opstarten op te roepen. U kunt dit echter veranderen. Ga naar Instellingen > Systeeminstellingen > Aan/uit-knop. Tik nu op 'houd de aan/uit-toets ingedrukt' en kies 'power menu' uit de lijst.

squirrel_widget_6699358

Vaak vind ik dat als we in de wacht staan aan de telefoon, we standaard de telefoon op luidspreker zetten en dan wachten tot iemand opneemt op welk moment we willen overschakelen naar de oortelefoon en de telefoon naar een oor brengen.

Met een OnePlus telefoon kunt u een functie inschakelen die deze omschakeling automatisch doet wanneer u de telefoon naar uw oor tilt. Ga naar Instellingen > Systeeminstellingen > Gebaren en bewegingen. Zet nu de schakelaar naast 'Automatisch overschakelen naar ontvanger' aan. Telkens wanneer je nu de telefoon oppakt met de luidspreker ingeschakeld, zal hij automatisch overschakelen wanneer hij naast je oor ligt.

Dit is een van onze favoriete functies, namelijk de mogelijkheid om een schermafbeelding te maken met drie vingers op het scherm, in plaats van te moeten knoeien met de toetsencombinatie. Gebruik gewoon drie vingers en veeg omlaag over het scherm, en er wordt een screenshot gemaakt. Als dat niet het geval is, controleer dan of de functie is ingeschakeld via Instellingen > Systeeminstellingen > Gebaren en bewegingen > schakel vervolgens de optie 'Veeg met drie vingers naar beneden om een schermafbeelding te maken' in.

Dit is eigenlijk een standaard functie van Android 12 nu, en het is de mogelijkheid om naar beneden te vegen op het scherm om moeilijk te bereiken items (zoals toggles / zoekvelden etc) naar beneden te halen. Ga naar Instellingen > Systeeminstellingen > Modus voor éénhandig gebruik en schakel deze in. Als je nu naar beneden veegt aan de onderkant van het scherm, wordt de bovenste helft van de interface naar beneden gehaald, zodat je die moeilijk bereikbare elementen gemakkelijker kunt bereiken zonder je uit te rekken of twee handen nodig te hebben.

Net als in de modus voor één hand, kunt u op uw startscherm een pictogram omlaag trekken om snel naar een app te gaan die u wilt starten. Ga naar Instellingen > Beginscherm en vergrendelscherm en kies nu 'Gebaar om pictogram omlaag te trekken'. Schakel het in.

Ga nu terug naar je startscherm en veeg vanuit de linker- of rechterhoek naar boven, zodat je al je pictogrammen in die hoek ziet samengedrukt. Houd je duim op het scherm en laat los als je bij de app of map bent die je wilt openen.

Standaard toont de OnePlus-software een klein getal in de statusbalk bovenin als er meldingen op u wachten. Als u liever pictogrammen ziet - zodat u weet welke apps meldingen hebben die op aandacht wachten - kunt u in plaats daarvan overschakelen op die pictogrammen. Ga gewoon naar Instellingen > Meldingen- en statusbalk en kies vervolgens 'Statusbalk'. In het volgende scherm is de bovenste optie 'Meldingspictogrammen'. Kies dit, en selecteer vervolgens pictogrammen uit het pop-up menu.

Jarenlang was de enige echte optie bij het kiezen van een meldingsgeluid om voor elke melding hetzelfde geluid te kiezen. Maar met de melodie-optie kun je het geluid zo instellen dat wanneer er meerdere meldingen kort na elkaar binnenkomen, het geluid een melodie maakt, in plaats van voor elke melding hetzelfde geluid te spelen. Het is een functie die Oppo introduceerde in ColorOS 11 en die nu ook beschikbaar is in OxygenOS 12.

Ga naar Instellingen > Geluid en trillingen en scroll naar beneden tot je 'Meldingsgeluid' vindt. Bovenaan zie je Melodie, samen met vier gekleurde vakjes, die elk een ander instrumentgeluid vertegenwoordigen. Kies degene die je mooi vindt klinken, en je Melodiefunctie wordt ingeschakeld.

Een van de nieuwe functies die in Android 12 werd geïntroduceerd, was de mogelijkheid om de microfoon en camera snel uit te schakelen vanuit uw snelle instellingen schaduw. Met de software van OnePlus staan die toggles standaard niet in het blad, maar je kunt ze wel toevoegen.

Ga zoals gewoonlijk naar beneden naar je snelle instellingen en tik vervolgens op het potloodje om te bewerken. In dat eerste scherm zie je een schakelaar voor microfoontoegang en een andere voor cameratoegang. Sleep ze naar het scherm waar je ze wilt hebben. Als je het nu naar beneden laat vallen, kun je gemakkelijk tikken om de toegang tot je camera of microfoon te blokkeren.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 3 mei 2022

In de nieuwste versie van OxygenOS heeft OnePlus een functie geïntroduceerd om je te helpen met je werk/privé balans.

Ga naar instellingen en zoek 'Speciale functies', kies nu 'Werk-Leven-balans'. Tik op 'Werkmodus instellen' en in het volgende scherm kun je bepalen op welke tijden het automatisch wordt ingeschakeld en op welke dagen. Standaard is dat ingesteld op 9.00 tot 18.00 uur op weekdagen. U kunt dat wijzigen als u dat wilt, of als u liever hebt dat het op basis van locatie gebeurt, kunt u ervoor kiezen om het te baseren op wanneer u verbinding maakt met de Wi-Fi op uw werkkantoor, of wanneer u op uw werklocatie bent.

Vervolgens kun je kiezen welke Gmail-accounts voor je werk zijn, en daaronder welke apps voor je werk je nog wilt laten notificeren tijdens je werkdag.

Daarna doe je hetzelfde, maar dan voor de 'Life-modus', die je opnieuw kunt instellen op basis van tijd, locatie of Wi-Fi-verbinding. Op dat moment kun je ervoor zorgen dat je alleen meldingen van persoonlijke apps en accounts krijgt, en dat werkaccounts niet worden doorgegeven. Best handig.

De nieuwste telefoon van OnePlus laadt heel snel op, maar als je 's nachts oplaadt, hoef je waarschijnlijk niet de hele tijd snel op te laden. Je kunt de levensduur van je batterij verlengen door de functie voor geoptimaliseerd opladen in te schakelen. Hiermee laadt u 's nachts de eerste 80% snel op, maar wacht u tot vlak voordat u wakker wordt (of tot uw wektijd 's ochtends) om de laatste 20% op te laden.

Dit zou standaard ingeschakeld moeten zijn, maar als dat niet het geval is, kunt u het inschakelen. Ga naar Instellingen > Batterij > Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje 'Geoptimaliseerd 's nachts opladen' in.

Dit is een klassieke OnePlus-functie en als je al eerder een OnePlus-telefoon hebt gehad, wist je er waarschijnlijk al van. Maar als je naar de voorgeïnstalleerde rekenmachine-app gaat en '1 + =' intypt, zie je een paaseitje op het scherm verschijnen.

Ook deze functie is niet nieuw, maar de manier om hem te gebruiken is wel iets anders dan voorheen. U kunt een aangepaste accentkleur voor de gebruikersinterface kiezen. Ga naar Instellingen > Personalisaties en selecteer 'Kleuren'. In de rechterbenedenhoek zie je een kleurenwiel. Tik erop en verplaats de draaiknop tot je de kleur vindt die je wilt. Nu zal die kleur verschijnen als het accent in meerdere interface lagen, zoals je snelle instellingen schaduw.

Geschreven door Cam Bunton.