OnePlus Nord 3 wordt naar verluidt getest in India

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de aankondiging van de Nord CE 2 Lite, zeggen de berichten dat OnePlus al een nieuw toestel aan het testen is, met de codenaam Meili.

Het lijkt erop dat het bedrijf de laatste tijd maar niet kan stoppen met het produceren van telefoons, in tegenstelling tot de twee modellen per jaar die we gewend waren te verwachten.

MySmartPrice meldt dat het mysterieuze nieuwe toestel wordt getest in India en dat het waarschijnlijk tot de Nord-serie gaat behoren.

We verwachten dat de opvolger van de Nord 2 in juni of juli wordt gelanceerd, maar OnePlus heeft dit vooralsnog niet bevestigd.

Het toestel zal naar verwachting beschikken over een 90Hz AMOLED display en worden aangedreven door een MediaTek Dimensity 8000 chipset.

Het toestel zal waarschijnlijk ook een drievoudige camera-array aan de achterkant hebben, met een 4500 mAh batterij en 80W snellaadondersteuning.

Geruchten suggereren dat de Meili niet de volgende telefoon zal zijn die we van OnePlus gaan zien. In plaats daarvan zullen we waarschijnlijk eerder de Nord 2T te zien krijgen.

De Nord 2T zal naar verwachting een iteratieve upgrade zijn ten opzichte van de Nord 2, aangedreven door een MediaTek Dimensity 1300 SOC.

Hij krijgt een 6,43-inch AMOLED-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een 50MP hoofdsensor voor de camera.

Net als bij de Meili wordt een batterij van 4500 mAh verwacht, met ondersteuning voor snelladen van 80 W, en Android 12 als standaard.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 29 April 2022

Geschreven door Luke Baker.