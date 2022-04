Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel zijn nieuwste vlaggenschiptelefoon gelanceerd - de OnePlus 10R 5G - na maanden van teasen en geruchten.

Het toestel wordt aangedreven door de Mediatek Dimensity 8100 Max-chipset en ondersteunt supersnel opladen met 150 W Supervooc - iets wat ook te vinden is op de Realme GT Neo 3, de stalgenoot van het merk.

De !0R wordt ook geleverd met een 6,7-inch FHD+ AMOLED-scherm met een vernieuwingsfrequentie van 120Hz en een aanraakfrequentie van 70Hz.

Aan de achterkant is een drievoudig camerasysteem te vinden, met Sony's 50-megapixel IMX766 OIS-sensor gebruikt voor de hoofdcamera, plus een 8-megapixel ultrawide, en 2-megapixel macro.

De frontcamera is 16 megapixel en zit verborgen achter een uitsparing in het midden van het scherm. Een onder-display vingerafdruksensor is ook te vinden aan de voorzijde.

Qua ontwerp is de OnePlus 10R 5G een beetje een afwijking voor het merk. Het heeft een laser-geëtste achterkant, met rechte randen en een bijna iPhone-achtige rand.

De prijs en beschikbaarheid zijn bekendgemaakt voor de release in India. Het toestel begint bij 38.999 roepies (ongeveer 410 pond) en is vanaf 4 mei 2022 in de vrije verkoop verkrijgbaar.

We wachten nog op details voor andere regio's, hoewel het mogelijk is dat het toestel elders onder de naam OnePlus Ace wordt uitgebracht.

OnePlus heeft naast deze telefoon ook de OnePlus Nord CE 2 Lite en OnePlus Nord Buds aangekondigd, tijdens zijn More Power for You-lanceringsstream. Je kunt de hele presentatie bekijken in onze hoe te kijken functie hier.

Geschreven door Rik Henderson.