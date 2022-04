OnePlus Nord CE 2 Lite is een nieuwe budget telefoon van OnePlus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de aankondiging van zijn nieuwe high-end 10R opgevolgd door ook een nieuwe budget optie te onthullen, de Nord CE 2 Lite. De telefoon heeft de Qualcomm Snapdragon 695 in zijn hart voor 5G-connectiviteit en wat een solide kracht zou kunnen zijn.

De telefoon zou moeten beschikken over een solide batterijlevensduur, met meer dan 21 uur videostreaming volgens OnePlus dankzij een 5.000mAh batterij, groter dan de meeste telefoons tegenwoordig inpakken. Snelladen met 33 W betekent dat hij in 30 minuten tot 50% kan worden opgeladen.

Oxygen OS 12.1 komt uit de doos, met een keur aan gamemodi voor wie onderweg wil gamen. Dat wordt geholpen door een 6,95-inch 120Hz LCD-scherm, een behoorlijk grote optie.

De aanraakreactiesnelheid is zelfs nog hoger met 240Hz, dus het zou mooi en responsief moeten zijn. OnePlus zegt dat het voor LCD in plaats van OLED heeft gekozen om te besparen op batterijverbruik, hoewel het laag houden van de prijs ook een factor zal zijn geweest, dat is duidelijk.

De camera omvat een 64MP hoofdschutter, 2MP dieptesensor en 4CM macrolens, om je wat opties te geven tijdens het fotograferen, hoewel er geen ultrawide mogelijkheid is. De holepunch selfie camera is 16MP.

OnePlus zegt dat de telefoon twee volledige Android-versie-updates en minimaal drie jaar beveiligingsondersteuning zal krijgen, ook om de toekomst veilig te stellen.

De telefoon wordt in India gelanceerd vanaf ₹19.999 (ongeveer £210 of $260) op 30 april.

Geschreven door Max Freeman-Mills.