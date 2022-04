Er is nog een mysterieuze OnePlus telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bijhouden van wat aanvoelt als een eindeloze overvloed aan OnePlus-telefoons is op dit moment geen gemakkelijke opgave. Het bedrijf kondigde onlangs de OnePlus Ace aan in China, met de OnePlus 10R en OnePlus Nord CE 2 Lite die beide naar verwachting in India zullen worden onthuld in de komende dagen, maar dat is niet alles van het bedrijf.

Er zijn ook geruchten over een standaard OnePlus 10, evenals een OnePlus 10 Ultra en nu lijkt het erop dat een naamloos OnePlus-toestel is gespot op de TENAA-website, met een achtercamera-ontwerp dat vergelijkbaar is met de OnePlus 10 Pro.

Het OnePlus-toestel heeft een modelnummer van PGZ110 en terwijl de marketingnaam nog steeds een mysterie is, werden afbeeldingen van het apparaat samen met enkele belangrijke specificaties onthuld op de listing.

Het apparaat wordt getoond in een grijze kleuroptie en het heeft een camerabehuizing aan de achterkant die qua ontwerp lijkt op de OnePlus 10 Pro. Het zou 164,3 × 75,8 × 8,7 mm meten en 205 gram wegen, en het zal blijkbaar een 6,59-inch Full HD + LTPS LCD-scherm bieden. Hoewel de chipset niet gedetailleerd is op de listing, wordt gezegd dat het zal komen in 8 GB en 12 GB RAM-opties, met 128 GB en 256 GB opslagopties.

De batterijcapaciteit zou 4890mAh zijn en het toestel zou snelladen ondersteunen, hoewel de details hiervan niet werden onthuld. Een drievoudige camera wordt beweerd voor de achterkant, bestaande uit een 64-megapixel hoofdsensor, ondersteund door een 8-megapixel sensor en 2-megapixel sensor, terwijl de voorkant naar verluidt een 16-megapixel sensor biedt.

De laatste details suggereren geen alert slider en een fysieke vingerafdruksensor, wat suggereert dat dit niet een van de vlaggenschiptelefoons van het bedrijf zal zijn. Onze beste gok, gebaseerd op het modelnummer, is een ander OnePlus Ace model, maar voor nu is er nog niets bevestigd.

Geschreven door Britta O'Boyle.