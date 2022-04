OnePlus Ace officieel met supersnel laden van 150W

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus maakt zich op om de OnePlus 10R en OnePlus Nord CE Lite aan te kondigen tijdens een India-specifiek evenement op 28 april, maar het bedrijf heeft de China-versie van de 10R al onthuld in de vorm van de OnePlus Ace.

De OnePlus Ace heeft een vrij opvallend ontwerp, met een grote camerabehuizing aan de achterkant en verschillende texturen voor het achterpaneel. De voorkant heeft een gecentraliseerde punch hole camera aan de bovenkant van het display.

Onder de motorkap wordt de OnePlus Ace aangedreven door de MediaTek Dimensity 8100 Max chipset, een 4500mAh batterijcapaciteit, en ondersteuning voor 150W SuperVOOC snelladen.

Er is keuze uit 8GB of 12GB RAM, tot 512GB interne opslag en je vindt een driedubbele camera setup aan de achterzijde met een 50-megapixel f/1.88 hoofdcamera, 8-megapixel f/2.2 ultra-wide camera en een 2-megapixel f/2.4 macro camera.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 22 April 2022

Aan de voorzijde bevindt zich een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2412 x 1080 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

De OnePlus Ace zal vanaf 26 april in China in de verkoop gaan en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw. Het basismodel zal beginnen bij 2.499 yuan, dat is ongeveer £ 300 of $ 395.

Terwijl de OnePlus Ace specifiek voor China is, zal de OnePlus 10R naar verwachting hetzelfde toestel zijn maar met een andere naam en dat zal, zoals vermeld, op 28 april in India worden gelanceerd. Het is nog niet bekend of de 10R, of Ace, een wereldwijde lancering zal krijgen, hoewel er ook geruchten gaan over een reguliere OnePlus 10.

Geschreven door Britta O'Boyle.