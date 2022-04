Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn lanceringsstrategie de afgelopen jaren verlegd, dit jaar zelfs nog meer. Het eerste teken dat het in 2022 anders zou worden, was toende OnePlus 10 Pro aanvankelijk in China werd gelanceerd en er niet tegelijkertijd een non-Pro broer of zus werd aangekondigd.

Dat heeft ertoe geleid dat er maandenlang vragen zijn geweest over de vraag of OnePlus zelfs een niet-Pro OnePlus 10 zou lanceren. Het bedrijf heeft eerder bewogen om vragen hierover te verwerpen, maar een recent lek suggereert dat we er - inderdaad - een gaan zien op een bepaald punt dit jaar.

Als het gerucht klopt, zal de OnePlus 10 beschikken over een 6,7-inch full HD+ (1080 x 2400) resolutie AMOLED-scherm dat gebruik maakt van LTPO 2e generatie technologie om adaptieve verversingsfrequenties te bieden tot tussen 1hz en 120Hz.

Afgezien van de resolutie, betekent dit dat het erg lijkt op het paneel op de OnePlus 10 Pro. En, er wordt beweerd dat het iets krachtiger zou kunnen zijn dan het Pro-model.

Het lek - gepubliceerd door Digit in samenwerking met OnLeaks - stelt dat OnePlus modellen aan het testen is met een Snapdragon 8 Gen 1+ processor, evenals een MediaTek variant met een 9000-serie processor.

Dit wordt naar verluidt ondersteund door 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslagruimte, evenals een 4800mAh batterij die in staat is om OnePlus/Oppo's nieuwste flash-oplaadtechnologie te ondersteunen.

Dat wil zeggen, het zal heel snel opladen dankzij de ondersteuning voor 150W SuperVOOC opladen.

Er wordt beweerd dat de telefoon drie camera's aan de achterkant zal hebben, waaronder een 50-megapixel primaire, 16-megapixel ultrawide en een 2-megapixel camera, met aan de voorkant een verbeterde 32-megapixel selfiecamera die in het scherm is gestanst.

Een verrassende opname in dit laatste lek is het gerucht dat deze telefoon het eerste OnePlus vlaggenschip in jaren zal zijn zonder een fysieke alarmschuifschakelaar. Dit is een tijdje een steunpilaar geweest en biedt een gemakkelijke manier om te schakelen tussen bellen, trillen en stil.

De OnePlus 10 zal naar verwachting ergens in de tweede helft van 2022 worden gelanceerd, wat betekent dat het nog minstens een paar maanden duurt voordat we hierover iets officieels zullen horen, maar we houden je op de hoogte van het verhaal als er nieuwe informatie binnenkomt.

Geschreven door Cam Bunton.