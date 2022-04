OnePlus 10R 5G officieel onthuld voor lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de OnePlus 10R 5G en zijn snellaadmogelijkheden officieel onthuld in een reeks tweets voorafgaand aan het More Power to You-lanceerevenement van volgende week.

De OnePlus 10R 5G zal volledig worden onthuld op 28 april, samen met de OnePlus Nord CE 2 Lite en OnePlus Nord Buds. Het is bevestigd dat het wordt geleverd met een 120Hz Fluid Display en 150W Supervooc snelladen, met een dag lading beschikbaar na slechts 10 minuten.

Altijd snel, altijd soepel. Maak je klaar voor een naadloze smartphone-ervaring met het 120Hz Fluid Display van de nieuwe #OnePlus10R



Meer weten: https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/L9y7SJo4Ai- OnePlus India (@OnePlus_IN) 19 april 2022

De telefoon is de afgelopen dagen door OnePlus India op zijn Twitter-feed geteased, in tweets over verschillende functies. Bijvoorbeeld, op 17 april, postte het bedrijf een afbeelding van de handset met de nadruk op zijn gaming bekwaamheid.

Ontworpen met alle MVP's in gedachten, wordt de nieuwe #OnePlus10R geleverd met een HyperBoost Gaming Engine, zodat u elke situatie kunt veranderen in een win-win. #MorePowerToYou- OnePlus India (@OnePlus_IN) 17 april 2022

Het onthulde ook de MediaTek Dimensity 8100 Max-processor in een andere post, plus een eerste teaser die de camera-unit aan de achterkant toont.

In dit tempo zal er weinig meer te onthullen zijn tijdens het online evenement. Toch kunt u hier meer te weten komen over de livestream. En we houden u de komende dagen op de hoogte van alles wat er gaande is met de OnePlus 10R 5G en zijn stalgenoten.

Geschreven door Rik Henderson.