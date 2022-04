Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft eindelijk zijn veelgeroemde aankomende toestel, de Nord CE 2 Lite 5G (ja, het is een beetje een mondvol), bekend gemaakt.

OnePlus India heeft allerlei details getweet rond het lanceringsevenement van het merk op 28 april.

Eerst bevestigde het het bestaan van het apparaat met een tweet met een eenvoudige lijntekening silhouet en merkte op dat het zal laten vallen op het evenement.

Dan, een latere tweet onthulde dat we een 5000 mAh batterij met 33W SuperVooc snel opladen kunnen verwachten.

Het maakt niet uit of je dag een sprint of een marathon is. #OnePlusNordCE2Lite houdt je bij, wat er ook gebeurt. #MorePowerToYou #OnePlusNordCE2Lite #UnPluggedAllDay pic.twitter.com/oVVP0qunpU-