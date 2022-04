OnePlus Ace bevestigd, zal 21 april lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Het bedrijf heeft een evenement aangekondigd op 28 april waar het naar verwachting drie telefoons zal onthullen, al lijkt het er nu op dat er voor die datum nog een evenement in China zal plaatsvinden.

Volgens MySmartPrice heeft het bedrijf via de Chinese blogsite Weibo bevestigd dat de OnePlus Ace op 21 april gelanceerd zal worden en heeft het ook enkele officiële afbeeldingen van het toestel onthuld.

Als je de laatste tijd op het OnePlus-nieuws hebt gelet, ben je misschien een beetje in de war. De afbeeldingen van de OnePlus Ace lijken identiek aan de afbeelding van wat naar verluidt de OnePlus 10R zou zijn.

Omdat de specificaties volgens de geruchten erg op elkaar lijken, is er veel discussie geweest over de vraag of deze twee toestellen in feite hetzelfde toestel zijn, maar met verschillende namen. De laatste geruchten suggereren dat de OnePlus Ace eerst in China zal lanceren - zoals OnePlus heeft bevestigd - maar er wordt gesuggereerd dat het daarna in India zal lanceren onder de OnePlus 10R, vermoedelijk op het evenement van 28 april.

De officiële beelden van de OnePlus Ace tonen een prominente camerabehuizing in de linkerbovenhoek met een grote sensor aan de bovenkant en twee kleinere sensoren eronder. Op de afbeeldingen is geen alert slider te zien en er is ook geen hoofdtelefoonaansluiting, maar er worden wel zwarte en blauwe varianten getoond. OnePlus bevestigde eerder dat het toestel zou draaien op de MediaTek 8100-chipset en dat het naar verwachting ook 150W snelladen zal bieden.

Andere geruchte specificaties zijn een 6,7-inch Full HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De drievoudige achtercamera bestaat naar verluidt uit een 50-megapixel hoofdsensor, gekoppeld aan een 8-megapixel sensor en een 2-megapixel sensor. De voorkant is naar verluidt een 16-megapixel sensor.

Volgens de Weibo post, zal de OnePlus Ace in China op 21 april om 7PM lokale tijd, dat is 12PM BST, dus watch this space voor de officiële informatie.

Geschreven door Britta O'Boyle.