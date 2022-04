OnePlus 10R publiciteitsfoto per ongeluk geplaatst door Amazon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel aangekondigd dat het op 28 april 2022 een evenement zal houden in India, en de verwachting is dat er verschillende toestellen aangekondigd zullen worden op het evenement, waarvan één naar verluidt de OnePlus 10R zal zijn.

Er is de afgelopen weken enige verwarring geweest rondom de OnePlus 10R. Aanvankelijk werd gedacht dat het toestel zou worden omgedoopt tot de OnePlus Ace, maar het lijkt er nu op dat het om afzonderlijke toestellen gaat en het nieuwste lek laat per ongeluk het ontwerp zien.

Amazon India plaatste een foto op zijn Instagram waarop de achterkant van een toestel werd onthuld, waarvan een andere leaker vervolgens zei dat het de OnePlus 10R was. Het ontwerp van het toestel komt overeen met een van de tekeningen in de OnePlus-uitnodiging voor het evenement van 28 april, wat suggereert dat het toestel op het evenement zou verschijnen.

Er is een grote camerabehuizing in de linkerbovenhoek met drie camerasensoren, een grote bovenaan en twee kleinere onderaan, waardoor het vrij opvallend is. De Amazon-afbeelding lijkt ook een gestructureerd paneel aan de achterkant te tonen, maar we denken dat dit een reflectie is en dat de achterkant van glas is.

Eerdere geruchten hebben gezegd dat de OnePlus 10R in wezen een re-badged Realme GT Neo 3 zou zijn en zou komen met 150W snelladen en de Mediatek Dimensity 8100 processor.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar het ziet er niet naar uit dat we nog veel langer zullen moeten wachten om erachter te komen.

Geschreven door Britta O'Boyle.