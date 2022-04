Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel aangekondigd dat het eind deze maand een speciaal lanceringsevenement zal houden voor de Indiase markt, en als de laatste geruchten kloppen, zouden we tot drie telefoons gelanceerd kunnen zien worden.

Deze drie toestellen zijn naar verluidt de OnePlus Ace, OnePlus 10R en de OnePlus Nord CE Lite. Als dat waar is, zou dat betekenen dat onze theorie dat de OnePlus Ace en 10R hetzelfde toestel zijn, onjuist is.

Het verhaal rond deze twee toestellen is vooral verwarrend omdat op een bepaald moment het gerucht ging dat ze allebei MediaTek Dimensity 8100 aangedreven toestellen waren met 150W snelladen. (Om de verwarring nog groter te maken, ging zelfs het gerucht dat de Nord 3 op een bepaald moment deze specificaties zou hebben).

Het lek van vandaag komt via een frequente tipgever - Mukul Sharma (aka @Stufflistings) - en laat zien dat de Indiase OnePlus retail website aanbiedingen heeft voor alle drie van de bovengenoemde telefoons.

Wow.

OnePlus Ace, OnePlus 10R 5G, en OnePlus Nord CE 2 Lite 5G komen ook naar India.



Kan de officiële namen nu bevestigen

Voel je vrij om te retweeten.#OnePlus #OnePlusAce #OnePlus10R5G #OnePlusNordCE2Lite5G pic.twitter.com/ucWHVKDxIv- Mukul Sharma (@stufflistings) 11 april, 2022

Het lijkt er dus sterk op dat dit inderdaad is wat op 28 april zal worden aangekondigd. Wat nog in de lucht hangt is wat elke telefoon zal bieden, hardware en specs wijs.

We weten wel dat OnePlus waarschijnlijk ten minste één telefoon zal lanceren met zijn snelste flitslaadtechnologie ooit van 150 W, maar of dat de 10R of de Ace is? Uw gok is zo goed als de onze op dit moment.

OnePlus zal er waarschijnlijk op gebrand zijn om sommige specificaties tussen die twee telefoons uniek te houden voor één toestel, dus het lijkt waarschijnlijk dat het er één zal kiezen, voordat het later wordt uitgerold naar andere modellen in zijn portfolio.

Voorlopig hebben we een zeer vage schets van het beeld, maar we vermoeden dat we in de komende weken een duidelijker beeld zullen krijgen van wat OnePlus precies van plan is.

