Zal de gelekte OnePlus 10R daadwerkelijk OnePlus Ace heten?

(Pocket-lint) - Een paar recente lekken suggereren dat OnePlus in de nabije toekomst een nieuw bijna vlaggenschip toestel gaat lanceren, met geruchten die suggereren dat we een nieuw model gaan zien genaamd 'OnePlus Ace'.

Aangezien 'Ace' een naam is die Oppo - het moederbedrijf - al eerder heeft gebruikt, is het niet geheel verrassend om dit te zien. Wat onduidelijk is, is of de 'Ace' naamgeving slechts een intern gebruikte codenaam is of dat het een naam zal zijn die in verschillende regio's wordt gebruikt.

De verwarring komt voort uit het feit dat alle recente geruchten suggereren dat deze telefoon een rebranded Realme GT Neo 3 zal zijn, met 150W snelladen en de Mediatek Dimensity 8100 processor.

Dit zijn de exacte specificaties en geruchten die oorspronkelijk werden verwacht voor een onaangekondigde OnePlus 10R in India, die naar verwachting zal worden gelanceerd tijdens een evenement op 28 april.

In een Weibo-post van Digital Chat Station wordt de telefoon echter aangeduid als 'OnePlus Ace'. Deze naamgeving wordt opnieuw gebruikt door een andere leaker account genaamd @WhyLab, die een foto postte van de telefoon in kwestie in een beschermende behuizing die het ontwerp verbergt, maar aangesloten op een 150W lader.

Gezien het feit dat de Dimensity 8100 in benchmarktests gunstig wordt vergeleken met de Snapdragon 888-processor, zou het logisch zijn dat deze in een iets minder krachtig model in zijn vlaggenschipreeks verschijnt.

OnePlus heeft in India al eerder R-modellen van smartphones gelanceerd, en het zou logisch zijn als er in India een 10R zou komen.

Aangezien er echter nog geen reguliere 'OnePlus 10' is in Europa of Noord-Amerika, is er nog ruimte op de markt voor een iets minder krachtige OnePlus-telefoon die ergens tussen het middensegment van de Nord en het topklasse vlaggenschip zit. Is dit waar we een 'Ace'-model gelanceerd zouden kunnen zien worden?

Het eerder genoemde opladen met 150 W werd door OnePlus officieel aangekondigd tijdens MWC dit jaar, waarbij het bedrijf zei dat het ergens in het tweede kwartaal van 2022 op een toestel zal worden gelanceerd. Dit tijdens een op Europa gerichte tech-conferentie.

Wat dat betekent is dat we een telefoon met 150W opladen verwachten die in de komende paar maanden zal lanceren. Of het OnePlus Ace, OnePlus 10R of iets heel anders gaat heten is nog even afwachten.

Geschreven door Cam Bunton.