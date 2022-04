OnePlus eerste opvouwbare zou kunnen worden rebadged Oppo Find N

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Opvouwbare smartphones zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, maar terwijl OnePlus concurreert in de markt van vlaggenschip smartphones, moet het nog zijn stempel drukken in de opvouwbare sector.

Een recente tip van Yogesh Brar(via Pricebaba) suggereert echter dat het bedrijf werkt aan zijn eerste opvouwbare smartphone en er wordt beweerd dat het een re-badged Oppo Find N zou kunnen zijn. Het is geen geheim dat OnePlus en Oppo eigendom zijn van hetzelfde moederbedrijf - BBK Electronics - en hoewel de twee bedrijven voorheen nogal gescheiden werkten, zijn ze het afgelopen jaar dichter naar elkaar toegegroeid.

Ze delen nu technologieën en ook hun besturingssoftware wordt steeds meer op elkaar afgestemd. Het is ook vermeldenswaard dat CEO en mede-oprichter Pete Lau deel uitmaakte van de ontwikkeling van de Oppo Find N, dus het is misschien geen verrassing dat dat toestel naar verluidt de basis zal vormen van OnePlus' eerste opvouwbare toestel.

De Oppo Find N werd in december 2021 in China onthuld, hoewel het nog niet wereldwijd beschikbaar is. Het is nog niet duidelijk welke onderdelen van de Oppo Find N de OnePlus-vouwbare zal overnemen, noch wanneer het zou kunnen lanceren. De Oppo Find N heeft een verticale vouw, net als de Samsung Galaxy Z Fold 3, en het beschikt over een 7,1-inch display wanneer het is uitgeklapt.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

We zullen de geruchten rond de OnePlus opvouwbare smartphone de komende maanden zeker in de gaten houden, dus watch this space.

Geschreven door Britta O'Boyle.