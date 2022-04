De reguliere OnePlus 10 gaat nu de Oppo Reno 8 . heten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de OnePlus 10 Pro onlangs over de hele wereld is gelanceerd , hebben veel fans van het merk zich op hun hoofd gekrabbeld.

Natuurlijk, de OnePlus 10 Pro is een geweldige smartphone , maar als het de 'Pro'-variant is, wat is er dan met de reguliere OnePlus 10 gebeurd?

Nu, dankzij een nieuw lek van een Weibo-gebruiker , hebben we vernomen dat de reguliere versie bestaat, maar dat het geen OnePlus-apparaat wordt .

In plaats daarvan is het ontwerp gedoneerd aan Oppo , die het zal uitbrengen als de Reno 8.

Een gelekte afbeelding die zogenaamd het ontwerp van de Reno 8 laat zien, onthult dat het bijna identiek is aan de OnePlus 10 Pro.

Zoals te zien is in de afbeelding, lijkt het enige verschil te zijn dat de rand rond de cameramodules verder naar beneden uitsteekt.

Natuurlijk is de Hasselblad-branding ook niet meer aanwezig. Maar verder lijkt alles erg op de OnePlus 10 Pro.

Als het op specificaties aankomt, hebben we alleen maar geruchten. De Weibo-post beweert dat de Reno 8 een 6,55-inch AMOLED-scherm zal hebben dat draait op 120 Hz met een resolutie van 2400 x 1080.

Het beweert ook dat de hoofdcamera een 50- megapixel IMX 766-sensor zal hebben.

Anders blijft het allemaal in nevelen gehuld, inclusief de prijs. We weten in ieder geval waar de OnePlus 10 terecht is gekomen.

Geschreven door Luke Baker.