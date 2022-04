Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft enkele belangrijke specificaties van de aankomende Nord N20 5G onthuld, samen met de eerste officiële afbeelding van het apparaat, wat ons een goede indicatie geeft van wat er naar de budgettelefoon komt wanneer deze wordt gelanceerd.

Excuses tegen PC Mag zei OnePlus COO Kinder Liu tegen de publicatie dat de OnePlus Nord N20 5G een 6,43-inch AMOLED-scherm zou bieden, met een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 60 Hz.

Eerder ging het gerucht dat het apparaat een verversingssnelheid van 90 Hz zou hebben, hoewel Liu tegen PC Mag zei dat het een keuze was tussen een LCD-scherm met 90 Hz en een AMOLED-scherm met 60 Hz voor de prijs van de Nord N20.

Er werd bevestigd dat het apparaat zou worden geleverd met een in-display vingerafdruksensor en de officiële afbeelding toont twee grote camerasensoren aan de achterkant - niet in een behuizing - terwijl een geperforeerde camera aanwezig is aan de voorkant van het apparaat in de linkerbovenhoek .

Liu bevestigde ook dat de Nord N20 5G SuperVooc-oplading zou hebben, wat op de Nord 2 65W is en een volledige lading van de 4500mAh-batterij in 30 minuten mogelijk maakt, hoewel niet werd bevestigd dat de Nord N20 5G hetzelfde zou bieden. Eerdere rapporten hebben 30W geclaimd voor het apparaat.

Het is ook niet bevestigd of het apparaat zou werken op de Snapdragon 695-chipset zoals gemeld, of dat het een 48-megapixel hoofdcamera en 8-megapixel ultragroothoekcamera zou hebben.

Geschreven door Britta O'Boyle.