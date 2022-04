OnePlus Nord CE 2 Lite ziet eruit als een compleet vertrek van de Nord CE 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting de komende maanden een hele reeks apparaten lanceren, waaronder de Nord CE 2 Lite, een middenklasser die fictief onder de Nord CE 2 zit.

Met afbeeldingen en specificaties die in het wild zijn uitgelekt, schetsen de details die we tot nu toe hebben een beeld van een telefoon die heel anders is dan de Nord CE 2: inderdaad, hij lijkt niets te delen met zijn naamgenoot.

Volgens Yogesh Brar - die een goede staat van dienst heeft met het lekken van dergelijke details - zal de Nord CE 2 Lite worden geleverd met een 6,58-inch scherm, met een Full HD+-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Er wordt gezegd dat dit een LCD-scherm is.

Dat is een ander formaat, verversingssnelheid en paneeltype dan de Nord CE 2, dus daar is geen verband mee.

Er wordt gezegd dat het wordt aangedreven door de Snapdragon 695 met 6/8 GB RAM en 128 GB opslag. Dit is solide mid-range hardware, die 5G mogelijk maakt, en misschien een lichte prestatiedaling van de MediaTek 900 van de Nord CE 2.

Dan is er nog een 5000mAh-batterij met 33W-oplading om het hardwarebeeld af te ronden.

Als we naar de camera's gaan, is het een drievoudige camera-opstelling, maar in werkelijkheid kijk je naar de belangrijkste 64-megapixelcamera (die hetzelfde kan zijn als de Nord CE 2) en vervolgens twee lenzen om het op te schalen - 2-megapixel mono en 2-megapixel macro. Deze laatste camera's zijn waarschijnlijk gewoon rommel om het specificatieblad op te vullen - en het mist de 8-megapixel ultragroothoeklens van de Nord CE 2.

Ten slotte lijkt het erop dat de Nord CE 2 Lite zou kunnen worden gelanceerd op verouderde OxygenOS 11 op Android 11. De verouderde software komt in ieder geval overeen met de Nord CE 2.

Wat betreft het ontwerp, het lijkt op recente Realme- apparaten en we vermoeden dat het dichterbij komen van OnePlus en Oppo OnePlus de kans heeft gegeven om sommige Realme-apparaten te rebranden: dit zit redelijk dicht bij de Realme 9 Pro.

De geruchten zeggen dat India de doelmarkt is, en een lancering wordt binnenkort verwacht.

Geschreven door Chris Hall.