Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er vandaag veel aandacht is voor de OnePlus 10 Pro, met een lanceringsevenement gepland voor later , is er een ander opgedoken, met nieuwe renders die ons een glimp geven van hoe het eruit zou kunnen zien,

Er werd onlangs naar de OnePlus 10R verwezen in een OnePlus roadmap-lek en nu hebben we enkele afbeeldingen om de speculatie te staven.

Er zijn beweringen dat de handset eigenlijk een rebrand zou kunnen zijn van de Realme GT Neo 3 , die eerder deze maand in China werd aangekondigd.

Eerdere geruchten hebben bijvoorbeeld onthuld dat het een vergelijkbaar 6,7-inch FHD + AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Het werkt ook op de MediaTek Dimensity 8100-processor, zeggen ze, en biedt tot 12 GB RAM en 256 GB aan opslagruimte.

Er komt een drievoudige camera aan de achterkant, die zichtbaar is in de nieuwe afbeeldingen, bestaande uit een 50 megapixel hoofdcamera, plus 8 megapixel ultragroothoek en 2 megapixel macro.

De voorkant zal een 16-megapixelcamera huisvesten achter een perforatie-uitsparing.

Er worden twee versies van de OnePlus 10R aangeprezen - een met ondersteuning voor snel opladen van 150 W, wat logisch is aangezien OnePlus zelf zei dat het de technologie in Q2 2022 naar een niet nader genoemde handset zal brengen .

We weten nog niet zeker wanneer of waar de OnePlus 10R beschikbaar zal zijn, maar zullen je updaten als en wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.