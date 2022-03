OnePlus 10 Pro krijgt eindelijk zijn wereldwijde lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft eindelijk zijn vlaggenschip uit 2022 buiten China gelanceerd, en net als in de afgelopen jaren is het een premium vlaggenschip van het hoogste niveau dat iets minder kost dan de concurrentie met grote namen.

Zoals typisch is voor het bedrijf, zijn er twee varianten, en ze hebben een kleurcode. Er is een matzwart model met 8 GB RAM en 128 GB opslag, dat £ 799 kost in het VK en € 899 in Europa. Er is ook een groen 'Emerald Forest'-model met 12 GB RAM en 256 GB opslag, die wordt geleverd met 12 GB RAM en 256 GB opslag.

In het VK zijn tenminste die opslag- en RAM-varianten alleen beschikbaar in hun geselecteerde kleuren. Dus je kunt helaas geen zwart model hebben met 12GB/256GB. Het is een ongebruikelijke beslissing, maar het is een klassieke OnePlus -zet.

De telefoon zelf werd voor het eerst onthuld in januari , dus we weten al alles over het ontwerp en de specificaties. Behalve de geïnstalleerde software is er niets anders dan het Chinese model.

Chinese OnePlus-telefoons gebruiken Oppo's ColorOS 12 , waar wereldwijde eenheden OxygenOS 12 zullen gebruiken op basis van Android 12. Dat gezegd hebbende, delen de twee besturingssystemen nu beide dezelfde uniforme codebase, wat betekent dat de verschillen tussen hen minimaal zijn.

OnePlus zal de OxygenOS-branding op de wereldmarkt blijven gebruiken en heeft drie grote software-updates beloofd met de OnePlus 10 Pro en vijf jaar beveiligingspatches, zodat je er zeker van bent dat de telefoon een behoorlijke tijd meegaat.

Even een korte samenvatting: de OnePlus 10 Pro wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1-processor , heeft een 6,7-inch Quad HD-scherm met 120Hz adaptieve verversingssnelheid en 1300 nits piekhelderheid, plus een 5000mAh-batterij.

Die batterij kan snel worden opgeladen dankzij de 80W SuperVOOC-oplader die hem van 1-100 procent in 32 minuten haalt ( tenzij je in Noord-Amerika bent , in welk geval je 65W SuperVOOC krijgt met 1-100 procent in 34 minuten) .

Aan de achterkant is een prominente camera-eenheid met drie camera's en een LED-ringlicht te zien. Die bestaat uit een 48 megapixel primaire, 50 megapixel ultrawide en 13 megapixel telefoto.

De samenwerking van OnePlus met Hasselblad gaat door en betekent dat de kleurverwerking voor afbeeldingen voldoet aan de Hassleblad-normen en dat de telefoon dezelfde door Hasselblad getweakte camera-app gebruikt.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

De telefoon kan worden gekocht bij Amazon, Three, John Lewis en rechtstreeks bij OnePlus in het VK.

eekhoorn_widget_6699038

Geschreven door Cam Bunton.