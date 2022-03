Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een communitypost waarin de prestatiespecificaties en hardware van de OnePlus 10 Pro worden beschreven, heeft de fabrikant herhaald dat zijn vlaggenschiptelefoon voor 2022 een SuperVOOC-oplading van 80 W heeft.

Met 80 W opladen kan de OnePlus 10 Pro in slechts 32 minuten van 1 tot 100 procent worden gevuld. Dat wil zeggen, tenzij je in Noord-Amerika bent.

In dezelfde community-aankondiging stelt OnePlus dat als je een apparaat op Noord-Amerikaans grondgebied krijgt, je slechts 65W SuperVOOC krijgt. Dat is dezelfde kracht en snelheid als de laatste paar vlaggenschipgeneraties van OnePlus .

Hoewel het niet expliciet zegt waarom in de eigenlijke aankondiging, hebben de vertegenwoordigers van het bedrijf een vraag in de commentaren beantwoord waarin wordt uitgelegd waarom dat zo is, en het heeft allemaal te maken met spanningen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Een medewerker stelt: "Dit komt omdat 80W SUPERVOOC momenteel geen 110 of 120 volt wisselstroom ondersteunt - de typische standaard voor stopcontacten in de regio."

De realiteit is dat hoewel het een beetje voelt alsof je genoegen moet nemen met de op één na beste in die markt, 65W SuperVOOC nauwelijks traag is. Het zou je nog steeds een volle batterij moeten geven in minder dan 40 minuten. Het is gewoon een beetje een domper voor degenen die erom geven dat de beste specificaties beschikbaar zijn.

Wat betreft andere specificaties, er is niets dat we niet al wisten dankzij de lancering in China aan het begin van het jaar. De telefoon wordt geleverd met een Snapdragon 8 Gen1-processor, 5000mAh-batterij en een enorm koelsysteem.

De OnePlus 10 Pro wordt binnen een paar dagen wereldwijd gelanceerd en je kunt hem hier bekijken .

Geschreven door Cam Bunton.