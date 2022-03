Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigde in januari al de OnePlus 10 Pro aan in China, maar het toestel komt pas op 31 maart wereldwijd op de markt. Je hoeft echter niet zo lang te wachten om het te pre-orderen als je in de VS bent.

OnePlus heeft getweet vanaf zijn officiële Amerikaanse account en opent het Blind Deposit Program waarmee je een aanbetaling van $ 1 kunt doen voor vroege verzending van de OnePlus 10 Pro en een gratis paar OnePlus Buds Pro .

Het programma loopt tot 30 maart - de dag voor het wereldwijde lanceringsevenement - en je kunt je apparaat online reserveren op de OnePlus US-website. Helaas is er nog geen vergelijkbaar programma in het VK.

De OnePlus 10 Pro heeft een opnieuw ontworpen camerabehuizing aan de achterkant met een drievoudige camera met een 48 megapixel primaire sensor, 50 megapixel ultragroothoeksensor en 8 megapixel telefotosensor. Er is een Hasselblad-partnerschap wat betreft de camera en er is een 6,7-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz .

Je kuntalles over de OnePlus 10 Pro lezen in een aparte feature , of je kunt onze eerste indrukken lezen in onze eerste review .

We hebben ook een vergelijkingsfunctie overhoe de OnePlus 10 Pro zich verhoudt tot de OnePlus 9 Pro en hoe deze zichverhoudt tot de Oppo Find X5 Pro .

Geschreven door Britta O'Boyle.