Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat OnePlus de lancering van een spec-boosted Nord 2 voorbereidt, volgens een frequente leaker. Deze telefoon - de Nord 2T genaamd - zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de Nord 2, maar met snellere prestaties.

In plaats van de MediaTek Dimensity 1200-processor te hebben, wordt beweerd dat deze 'T'-versie de Dimensity 1300 huisvest, een van het huidige platform.

Afgezien daarvan lijken alle andere belangrijke specificaties grotendeels hetzelfde. Het heeft dezelfde weergave en camera-instellingen en dezelfde batterijcapaciteit.

Het enige verschil met de batterij is dat deze is uitgerust met ondersteuning voor het snellere 80W SuperVOOC-laden - net als het vlaggenschip OnePlus 10 Pro - in plaats van het 65W snelladen van de huidige Nord 2.

De geruchten over de aankomende Nord 2-vernieuwing zijn getweet door Yogish Brar:

OnePlus Nord 2T



•6,43" FHD+ AMOLED, 90Hz

•MediaTek Dimensity 1300

• Achtercamera - 50MP (IMX766) (OIS) + 8MP (UW) + 2MP (Mono)

•Voorcamera - 32MP

•8/12GB LPDDR4X RAM-geheugen

• 128/256 GB UFS3.1-ROM

•Android 12, OxygenOS 12

• 4.500 mAh batterij, 80 W opladen



Waarschuwingsschuifregelaar, stereoluidsprekers — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 28 maart 2022

Het zou een klassieke OnePlus-actie zijn om een incrementele upgrade op een populaire telefoon te lanceren. Er waren een paar jaar in het verleden waarin OnePlus - zoals een uurwerk - een versie van zijn vlaggenschiptelefoon zou lanceren, maar met een krachtigere processor.

We zagen het bij de OnePlus 6T , OnePlus 7T en OnePlus 8T , dus het is niet bepaald een nieuwe strategie. Wat nieuw is, is dat er deze keer geruchten gaan over de middenklasse Nord-serie. Het zou de eerste keer zijn dat we een 'T'-model van een Nord-telefoon zien.

Geschreven door Cam Bunton.