Bevestigd: OnePlus 10 Pro wordt wereldwijd gelanceerd op 31 maart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat de verwachte OnePlus 10 Pro op 31 maart wereldwijd wordt gelanceerd, met een verkoop vanaf 15:20 BST.

De OnePlus 10 Pro werd oorspronkelijk gelanceerd op 11 januari 2022, maar als een verrassende zet lanceerde het bedrijf eerst in China, terwijl de rest van de planeet wachtte.

Vanaf 31 maart kun je het apparaat echter wereldwijd krijgen - in het VK, Europa, de VS en India. Prijzen zijn nog niet bevestigd, maar die verwachten we op 31 maart te horen.

De OnePlus 10 Pro biedt een fris ontwerp met het Hasselblad-camerasysteem links van de achterkant op zijn eigen pad. Het behoudt de waarschuwingsschuif aan de zijkant en tijdens onze eerste ontmoeting met de telefoon op MWC 2022 dachten we dat het eruitzag als een kwaliteitsapparaat.

Er is een 6,7-inch AMOLED-scherm met adaptieve verversing tot 120 Hz, terwijl de kracht komt van de Snapdragon 8 Gen 1.

Er is een grote batterij van 5000 mAh met 80 W bedraad en 50 W draadloos opladen.

Dat camerasysteem bestaat uit hoofd-, ultragroothoek- en telecamera's, gebrandmerkt met Hasselblad en biedt een aantal leuke functies zoals een visoogeffect. Om de lancering te vieren, stuurde OnePlus de OnePlus 10 Pro de ruimte in om een foto van de horizon te maken - ter ere van Hasselblad's beroemdste beelden van de maanlandingen.

We zullen je alle details van de prijzen geven zodra ze beschikbaar zijn, maar we verwachten geen verrassingen van dit apparaat: aangezien het al uit is in China, weten we vrijwel wat we kunnen verwachten. Op 31 maart zal er ook een lanceringsevenement zijn om de telefoon aan de rest van de wereld voor te stellen.

Geschreven door Chris Hall.