Dit zijn de OnePlus-apparaten die we tot 2022 konden zien gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een tijdlijn van de lancering van OnePlus-apparaten is online gedeeld, wat ons een indicatie zou kunnen geven van de plannen van het bedrijf tot 2022.

OnePlus was vroeger redelijk voorspelbaar: het had weinig modellen en ze vielen in een regelmatig patroon van lanceringen in de lente en de herfst, waarbij de ene de andere bijwerkte.

De afgelopen jaren is die selectie uitgebreid, met de Pro-modellen bovenaan en de Nord-modellen onderaan, waardoor het aantal apparaten dat OnePlus verkocht, is uitgebreid.

De details komen van leaker Yogesh Brar op Twitter .

Hier zijn enkele van de komende Nord/nummer-serie producten



•OnePlus 10 Pro - maart

•OnePlus Nord CE 2 Lite - april

•OnePlus Nord 2T - eind april/begin mei

•OnePlus 10R - mei

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) - juli

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) - eind Q3 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 21 maart 2022

De lijst bevat de lancering in maart van de OnePlus 10 Pro buiten China – iets dat al is bevestigd, maar wijst ook op de lancering van de OnePlus 10 Ultra in het late derde kwartaal. Dit zou passen in die herfstlancering en we hebben al geruchten gehoord over dit apparaat.

Dan hebben we de OnePlus Nord CE 2 Lite en de Nord 2T, gevolgd door de OnePlus 10R - waarschijnlijk alleen voor India - en de OnePlus Nord 3.

Die tijdlijn ziet dat veel OnePlus-apparaten in een vrij korte tijd worden gelanceerd, maar met de Nord CE 2 al gelanceerd , bevindt het zich aan het betaalbare einde van het spectrum waar we misschien wat meer activiteit zien.

Wat interessant is, is de suggestie dat we een paar maanden later de OnePlus Nord 2T en een OnePlus Nord 3 zullen krijgen, wat suggereert dat er een behoorlijk grote kloof kan zijn in de specificaties van deze apparaten.

Er is inderdaad gesuggereerd dat de Nord 2T een 6,43-inch display en MediaTek Dimensity 1300 heeft, terwijl de Nord 3 een 6,7-inch display en Dimensity 8100 zou kunnen hebben - samen met de nieuwe 150 W-oplader.

Zoals Brar suggereert, zou de Nord 3 kunnen worden gelanceerd als de Nord Pro of Nord 3 Pro, en die leemte opvullen in de afwezigheid van de reguliere OnePlus 10 (waarover we niets hebben gehoord).

In potentie ziet dit OnePlus 10 Pro en OnePlus 10 Ultra als high-end apparaten en dan vult Nord de ruimte eronder van instapniveau helemaal tot subvlaggenschip.

Er komen veel lekken uit OnePlus en het bedrijf lanceert verschillende apparaten in verschillende regio's (met name India), dus we zijn er zeker van dat er de komende maanden enige duidelijkheid zal komen over de toekomstplannen van het bedrijf.

Geschreven door Chris Hall.