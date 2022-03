Zijn dit de details van de OnePlus Nord 3?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft dit jaarde OnePlus 10 Pro in China al aangekondigd, evenals de Nord CE 2 wereldwijd en terwijl we nog steeds wachten op de wereldwijde lancering van de 10 Pro, gaan er geruchten rond over een ander OnePlus-apparaat.

Digital Chat Station (@chat_station) tweette enkele "parameters van de nieuwe OnePlus-telefoon" en hoewel niet werd aangegeven welke telefoon dat was, komen de specificaties overeen met wat eerder is gemeld voor de OnePlus Nord 3.

De gedetailleerde parameters van de nieuwe OnePlus-telefoon:



6.7 "2412*1080p BOE-type boren flexibel recht scherm, gecentreerd enkel gat"

Afmeting 8100+12GB LPDDR5+UFS 3.1

voor 16mp achter 50mp IMX766 f/1.88+8mp+2mp

4500mAh + 150W super Flash-lading X-as motor optische schermvingerafdruk — Digitaal chatstation (@chat_station) 17 maart 2022

Volgens de tweet zal het toestel een 6,7-inch Full HD+ scherm hebben met bovenaan een gecentraliseerde punch-hole camera. Het zal blijkbaar de Dimensity 8100-chipset gebruiken, ondersteund door 12 GB RAM en het zal worden geleverd met UFS 3.1-opslag.

De tweet suggereerde ook dat het apparaat een drievoudige achteruitrijcamera zou hebben met een 50-megapixel hoofdsensor met een f/1.88 diafragma, gekoppeld aan een secundaire 8-megapixelsensor en een 2-megapixelsensor.

Er wordt beweerd dat een batterij van 4500 mAh aan boord is, met ondersteuning voor snel opladen van 150 W en een optische vingerafdruksensor onder het scherm wordt verwacht.

Eerdere geruchten over het volgende OnePlus-apparaat – waarvan wordt aangenomen dat het de Nord 3 is – ondersteunen de specificaties die in de tweet worden beschreven. Ze beweerden ook dat het apparaat in het tweede kwartaal van 2022 zou aankomen en een verversingssnelheid van 120 Hz zou hebben, dus het wordt een behoorlijk opwindend mid-range apparaat.

Geschreven door Britta O'Boyle.