Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft misschien pas onlangs de Nord CE 2 aangekondigd, maar er is al sprake van dat de opvolger van de Nord 2 in het tweede kwartaal van 2022 arriveert en het klinkt alsof het een geweldig mid-range apparaat zou kunnen zijn.

Het rapport, dat afkomstig is van Digit , suggereert dat de OnePlus Nord 3 een vergelijkbare hardware-uitrusting zal bieden als de onlangs aangekondigde Realme GT Neo 3 , die beweert de eerste smartphone te zijn die snel opladen van 150 W biedt. Er wordt gezegd dat een batterij van 4500 mAh in 15 minuten van leeg naar vol is.

OnePlus wil niet achterblijven en heeft beweerd dat het het eerste bedrijf zal zijn dat de MediaTek Dimensity 8100-processor in een apparaat zal dragen.

Oppo zei ook in een persbericht dat het zijn SuperVOOC-opladen van 150 W met Battery Health Engine zou aanbieden in mid-tot-high-end Oppo- en OnePlus-telefoons, en dat de eerste OnePlus-telefoon die snel opladen aanbiedt, in het tweede kwartaal of 2022 zal verschijnen. Dat heeft geleid tot geruchten dat het de OnePlus Nord 3 zal zijn die ondersteuning voor snel opladen zal bieden, en de MediaTek Dimensity 8100, en vóór de zomer zal aankomen.

Andere geruchten over de OnePlus Nord 3 beweren dat het een 6,7-inch scherm zal bieden met een verversingssnelheid van 120 Hz .

Geschreven door Britta O'Boyle.