OnePlus Nord CE 2 is nu beschikbaar voor pre-order

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwste toestel in het OnePlus-portfolio is nu beschikbaar voor pre-order. De OnePlus Nord CE 2 is het bijgewerkte 2022-apparaat dat belooft de belangrijkste benodigdheden te leveren, wat betekent dat het een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft.

De OnePlus Nord CE 2 heeft een 6,43-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz en wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 900 5G. Er is een 4000 mAh-batterij, 65 W opladen en het heeft zelfs een microSD-kaartsleuf voor opslaguitbreiding over de 128 GB aan opslagruimte die standaard wordt geleverd.

Er is een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, zodat u uw bestaande hoofdtelefoon kunt aansluiten om onderweg van muziek te genieten. De camera biedt een goede 64-megapixel hoofdcamera en een ultrabrede camera, met ook een macrolens erin. De prestaties zijn redelijk goed en dekken die essentiële zaken om je leven te documenteren.

Met dat alles verpakt in een mooie telefoonbehuizing, is de Nord CE 2 een geweldige telefoon als je op zoek bent naar een OnePlus-apparaat in deze middenklasse. Deze telefoons hebben een enorme aantrekkingskracht, waardoor je zo ongeveer alles kunt doen wat je kunt op een vlaggenschip, maar tegen een veel meer betaalbare prijs.

Je kunt de telefoon rechtstreeks bij OnePlus kopen:

Het zal ook internationaal verkrijgbaar zijn bij verschillende retailers.

squirrel_widget_6627005

Pre-orders zijn nu open, de telefoon is eigenlijk beschikbaar vanaf 10 maart, dus we vermoeden dat de levering (voor het VK) op 11 maart zal zijn.

De OnePlus Nord CE 2 5G is verkrijgbaar in Mirror Grey of Bahama Blue.

Geschreven door Chris Hall.