Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mede-oprichter van OnePlus, Carl Pei , heeft een technologiemerk genaamd Nothing en zou volgende maand zijn eerste smartphone kunnen lanceren.

Het bedrijf is al meer dan een jaar bezig met het ontwikkelen van een telefoon en Pei heeft blijkbaar onlangs een prototype-telefoon geplaagd in het bijzijn van leidinggevenden van grote bedrijven zoals Qualcomm, terwijl TechCrunch op Mobile World Congress 2022 in Barcelona heeft gemeld . Als Nothing in april een nieuwe telefoon zou lanceren, zou het ongeveer een jaar zijn nadat het bedrijf zijn eerste product lanceerde: een paar draadloze oordopjes genaamd Ear 1 . Er wordt gedacht dat de eerste telefoon van niets ontwerpkenmerken ontleent aan de oordopjes, zoals transparante componenten.

Pei heeft eerder tegen de media gezegd dat Nothing van plan is om in de toekomst meer apparaten te introduceren. Het bedrijf kocht ook de rechten op het merk Essential , dat in 2017 een Android-telefoon uitbracht voordat het stopte . En vorige maand tweette Pei dat hij " Terug op Android " was, waarop de Android- en Snapdragon Twitter-accounts nieuwsgierige reacties plaatsten.

We hebben veel in te halen bij Carl — Android (@Android) 15 februari 2022

Niets's eigen account plaagde vorige week zelfs dat "maart leuk gaat worden".

Maart wordt leuk. — Niets (@niets) 28 februari 2022

Tel alles bij elkaar op en OnePlus zou dit voorjaar een nieuw product kunnen lanceren.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Maggie Tillman.